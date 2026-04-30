Saltillo celebrará el Día de las Madres con cuatro conciertos gratuitos en diversas colonias

En el marco de los festejos por el Día de las Madres, autoridades municipales anunciaron una serie de eventos musicales que se desplegarán en distintos puntos de Saltillo, con el objetivo de acercar celebraciones a diversos sectores de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González informó que esta estrategia se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, contemplando presentaciones gratuitas en colonias consideradas de alta afluencia vecinal.

Bajo el nombre de “Duelo de Sonoras”, el programa contempla la participación de agrupaciones reconocidas dentro del género tropical, así como talento local. Entre los grupos confirmados destacan La Sonora Dinamita y la Super Original Tropicana de Benetia, además del conjunto norteño Señor Bones, quienes estarán a cargo de amenizar las jornadas. De acuerdo con lo informado, las actividades se desarrollarán del 6 al 9 de mayo, iniciando diariamente a las 18:30 horas, en espacios públicos previamente seleccionados para facilitar el acceso de las familias.

El calendario inicia el 6 de mayo en el parque Abraham Curbelo, ubicado en la colonia Guayulera. Posteriormente, el 7 de mayo, el evento se trasladará a la colonia Teresitas, específicamente en la calle Rayados, entre Primera y Huachichiles, en las inmediaciones del Multideportivo El Sarape.

Para el 8 de mayo, la celebración llegará a la plaza pública de la colonia Zaragoza, situada entre las calles Laureles y Eucalipto. Finalmente, el cierre de esta serie de conciertos se realizará el 9 de mayo en la colonia Satélite Norte, en el estacionamiento de un establecimiento comercial localizado en el cruce del bulevar Luis Echeverría y Júpiter.

Las autoridades señalaron que todos los eventos serán de acceso libre, con el propósito de que las familias puedan asistir sin costo alguno y participar en las actividades programadas.

Con este esquema, se busca distribuir las celebraciones en distintos sectores de la ciudad, evitando concentraciones en un solo punto y permitiendo mayor cobertura entre la población. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre operativos de seguridad o logística vial en torno a los eventos, aunque se prevé la presencia de personal para supervisar el desarrollo de las actividades en cada sede.

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