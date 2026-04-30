Saltillo celebrará el Día de las Madres con cuatro conciertos gratuitos en diversas colonias

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Saltillo celebrará el Día de las Madres con cuatro conciertos gratuitos en diversas colonias
    Agrupaciones de música tropical y norteña encabezarán el “Duelo de Sonoras”, evento que se desarrollará durante cuatro días consecutivos en espacios públicos de la ciudad. CORTESÍA

La Sonora Dinamita, Super Original Tropicana de Benetia y Señor Bones se presentarán del 6 al 9 de mayo en Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte

En el marco de los festejos por el Día de las Madres, autoridades municipales anunciaron una serie de eventos musicales que se desplegarán en distintos puntos de Saltillo, con el objetivo de acercar celebraciones a diversos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que esta estrategia se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, contemplando presentaciones gratuitas en colonias consideradas de alta afluencia vecinal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/miles-de-ninas-y-ninos-celebran-su-dia-en-gran-festejo-en-saltillo-HH20366717
$!Vecinos de diversos sectores podrán acudir a conciertos gratuitos programados en plazas y vialidades, donde se espera la concentración de familias en horarios vespertinos.
Vecinos de diversos sectores podrán acudir a conciertos gratuitos programados en plazas y vialidades, donde se espera la concentración de familias en horarios vespertinos. CORTESÍA

Bajo el nombre de “Duelo de Sonoras”, el programa contempla la participación de agrupaciones reconocidas dentro del género tropical, así como talento local. Entre los grupos confirmados destacan La Sonora Dinamita y la Super Original Tropicana de Benetia, además del conjunto norteño Señor Bones, quienes estarán a cargo de amenizar las jornadas.

De acuerdo con lo informado, las actividades se desarrollarán del 6 al 9 de mayo, iniciando diariamente a las 18:30 horas, en espacios públicos previamente seleccionados para facilitar el acceso de las familias.

$!Los eventos musicales iniciarán a las 18:30 horas en cada sede, con presentaciones que buscan reunir a habitantes de diferentes colonias sin costo de acceso.
Los eventos musicales iniciarán a las 18:30 horas en cada sede, con presentaciones que buscan reunir a habitantes de diferentes colonias sin costo de acceso. CORTESÍA

El calendario inicia el 6 de mayo en el parque Abraham Curbelo, ubicado en la colonia Guayulera. Posteriormente, el 7 de mayo, el evento se trasladará a la colonia Teresitas, específicamente en la calle Rayados, entre Primera y Huachichiles, en las inmediaciones del Multideportivo El Sarape.

$!Escenarios móviles serán instalados en distintos sectores de Saltillo para llevar música en vivo a colonias como Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte durante los festejos del Día de las Madres.
Escenarios móviles serán instalados en distintos sectores de Saltillo para llevar música en vivo a colonias como Guayulera, Teresitas, Zaragoza y Satélite Norte durante los festejos del Día de las Madres. CORTESÍA

Para el 8 de mayo, la celebración llegará a la plaza pública de la colonia Zaragoza, situada entre las calles Laureles y Eucalipto. Finalmente, el cierre de esta serie de conciertos se realizará el 9 de mayo en la colonia Satélite Norte, en el estacionamiento de un establecimiento comercial localizado en el cruce del bulevar Luis Echeverría y Júpiter.

$!Las presentaciones se distribuirán en distintos puntos de la ciudad durante cuatro días consecutivos, con sedes en colonias de alta concentración poblacional.
Las presentaciones se distribuirán en distintos puntos de la ciudad durante cuatro días consecutivos, con sedes en colonias de alta concentración poblacional. CORTESÍA

Las autoridades señalaron que todos los eventos serán de acceso libre, con el propósito de que las familias puedan asistir sin costo alguno y participar en las actividades programadas.

$!La logística contempla la instalación de escenarios en parques, calles y estacionamientos, donde se desarrollarán los conciertos con acceso abierto al público.
La logística contempla la instalación de escenarios en parques, calles y estacionamientos, donde se desarrollarán los conciertos con acceso abierto al público. CORTESÍA

Con este esquema, se busca distribuir las celebraciones en distintos sectores de la ciudad, evitando concentraciones en un solo punto y permitiendo mayor cobertura entre la población.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre operativos de seguridad o logística vial en torno a los eventos, aunque se prevé la presencia de personal para supervisar el desarrollo de las actividades en cada sede.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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