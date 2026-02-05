Aseguran establecimiento de venta de derivados de mariguana para revisión en Saltillo

    Aseguran establecimiento de venta de derivados de mariguana para revisión en Saltillo
    El establecimiento fue asegurado de manera preventiva mientras se desarrollaban las diligencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante la inspección también se revisaron los sistemas de videovigilancia del establecimiento para verificar el cumplimiento de la normatividad

Personal de la Marina, Guardia Nacional, Policía del Estado y de la Fiscalía General del Estado acudió a un comercio dedicado a la venta de derivados de la mariguana, luego de que se recibieran diversos reportes por presuntas anomalías en su operación, en Saltillo.

La movilización se registró minutos antes de las 14:00 horas, cuando las unidades arribaron al cruce de las calles Jesús Valdés Sánchez y Fermín Espinosa Armillita, en la colonia Topo Chico, donde se ubica el establecimiento identificado como Grenns.

$!Peritos de la Fiscalía General del Estado tomaron muestras de los productos para su análisis.
Peritos de la Fiscalía General del Estado tomaron muestras de los productos para su análisis. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información disponible y con los permisos correspondientes otorgados por un juez de control, las autoridades ingresaron al inmueble, el cual fue asegurado de manera preventiva mientras se realizaban las diligencias.

Durante la intervención se llevó a cabo la revisión de los productos que se comercializan en el lugar, así como de los libros, archivos y registros relacionados con las ventas efectuadas por el negocio, con el objetivo de verificar que su operación se apegue a la normatividad vigente.

$!Autoridades revisaron registros de venta y documentación del negocio durante la inspección.
Autoridades revisaron registros de venta y documentación del negocio durante la inspección. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al sitio también acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron la toma de distintas muestras de los productos para su análisis. Asimismo, se revisan los sistemas de videovigilancia del comercio con el fin de establecer si existe o no la venta de estos productos a personas menores de edad, como parte de los señalamientos reportados.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre los resultados de la revisión. Con base en las diligencias y análisis realizados, se determinará si el establecimiento incurrió en alguna falta administrativa o penal.

$!Corporaciones federales y estatales realizaron una revisión en un comercio de derivados de la marihuana en la colonia Topo Chico.
Corporaciones federales y estatales realizaron una revisión en un comercio de derivados de la marihuana en la colonia Topo Chico. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En caso de detectarse irregularidades, se definirá si procede la aplicación de sanciones, las cuales podrían derivar en el cierre parcial o total del negocio, así como en la posible cancelación de los permisos correspondientes.

