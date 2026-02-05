Cae técnico desde seis metros tras ser jalado por un camión al enganchar un cable, en Saltillo

Un técnico de internet resultó lesionado la tarde de este jueves tras caer desde una altura aproximada de seis metros, en hechos ocurridos en la colonia Landín, en Saltillo. El incidente se registró en una calle del sector, a la altura del domicilio de la calle Jesús Flores. De acuerdo con la información preliminar, el trabajador se encontraba realizando labores propias de su actividad cuando ocurrió el accidente. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: atropellan a vendedora y la dejan grave al chocar contra semáforo

Según la versión de testigos, un cable permanecía colgado en la zona y fue jalado al paso de un camión, lo que provocó que el trabajador de la empresa fuera derribado y cayera desde lo alto. Al momento del reporte a los números de emergencia se informó que el lesionado permanecía consciente, no presentaba sangrado visible, pero no podía moverse, por lo que se solicitó la presencia inmediata de personal médico.

La llamada de auxilio fue canalizada a través del número de emergencias 911 a la Cruz Roja, desde donde se despachó una ambulancia para atender al trabajador. El lesionado fue identificado como Isidro ¨N¨, quien fue trasladado en ambulancia a la Clínica Uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica. Su estado de salud fue reportado como reservado debido a la altura de la caída y a las posibles lesiones internas.