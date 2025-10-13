Asesina a su abuelo para asaltar su negocio, en Saltillo

El propietario de una mercería y papelería ubicada en la colonia Bellavista fue víctima de un asalto a mano armada por parte de su propio nieto, quien le quitó la vida

Todo ocurrió en el negocio Copias e Impresión ubicado en el cruce de Miguel Cardenas Valdez y Morelos. La víctima ha sido identificada como Ramón Muñiz, quien contaba con la edad de 70 años; días antes había recibido amenazas por parte de su nieto identificado como Brandon N.

Todo ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, cuando el probable responsable arribó a la negociación bajo los efectos de las drogas. Según el comisionado de seguridad Miguel Ángel Garza Félix, el posible móvil del crimen fue el robo.

TE PUEDE INTERESAR: Camioneta sin frenos con 10 personas termina incrustada en barda de gasera, al oriente de Saltillo

El responsable primero lo agredió en la parte posterior del cráneo, luego le causó una herida con cuchillo en la espalda. Tras los hechos, el responsable huyó, mientras que la víctima fue valorada por paramédicos de cruz roja.

Tras confirmar de su fallecimiento dieron aviso a las autoridades municipales, quienes efectuaron las investigaciones. En el sitio se presentaron familiares de la víctima y, tras mencionar como posible sospechoso a Brandon Librado N., iniciaron su búsqueda.

Autoridades detuvieron al agresor quien se encontraba bajo los efectos de las drogas. De manera inmediata se le trasladó a la Comisaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

Hasta el momento no se ha informado el monto que robó el presunto responsable para cometer el crimen.