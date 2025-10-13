Camioneta sin frenos con 10 personas termina incrustada en barda de gasera, al oriente de Saltillo
Afortunadamente, los 10 ocupantes, en su mayoría mujeres y niños, resultaron ilesos y solo fueron valorados por paramédicos en el lugar
Una camioneta terminó incrustada en la barda de una gasera luego de quedarse sin frenos mientras circulaba por la lateral de Luis Echeverría Álvarez, antes de su cruce con Otilio González, al oriente de Saltillo, la tarde de este lunes.
El accidente fue reportado alrededor de las 14:00 horas, movilizándose al lugar personal de la Cruz Roja y de Tránsito Municipal.
En el sitio, los socorristas entrevistaron al conductor, quien relató que él y su familia procedían de un rancho en la carretera a Zacatecas y, al llegar al cruce, al pisar los frenos estos no respondieron.
La camioneta avanzó de frente en la curva, pasó por encima de la cerca de protección de la comunidad cristiana que se encuentra en el lugar y continuó hasta impactar contra la barda de la gasera.
El vehículo, una Chevrolet Blazer, conducido por José Guadalupe “N”, de 44 años, transportaba aproximadamente 10 personas, en su mayoría mujeres y niños. Todas fueron valoradas en el lugar y ninguna requirió traslado a un hospital.
Se solicitó una grúa para remolcar la camioneta a un corralón de la ciudad, mientras se determinan los daños ocasionados y se realizan los pagos correspondientes, incluyendo las multas establecidas por la autoridad.