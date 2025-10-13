Camioneta sin frenos con 10 personas termina incrustada en barda de gasera, al oriente de Saltillo

Una camioneta terminó incrustada en la barda de una gasera luego de quedarse sin frenos mientras circulaba por la lateral de Luis Echeverría Álvarez, antes de su cruce con Otilio González, al oriente de Saltillo, la tarde de este lunes.

El accidente fue reportado alrededor de las 14:00 horas, movilizándose al lugar personal de la Cruz Roja y de Tránsito Municipal.

