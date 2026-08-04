Capturan en Piedras Negras a multihomicida de la colonia Espinoza Mireles de Saltillo; rescatan a un menor
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La captura se dio gracias a al coordinación entre los distintos órdenes de gobierno
Elementos de seguridad detuvieron este martes en Piedras Negras a Chad “N”, de 35 años y de nacionalidad estadounidense, señalado como el presunto responsable del ataque ocurrido en una vivienda de la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, donde dos mujeres y un hombre perdieron la vida. Durante el operativo también fue localizado y rescatado un menor de edad que había sido sustraído del domicilio y que, de acuerdo con las autoridades, se encuentra en buen estado de salud.
La Fiscalía General del Estado informó que, tras recibir el reporte de los hechos, activó un operativo de búsqueda en coordinación con corporaciones estatales y federales para localizar tanto al presunto agresor como al niño, cuya integridad era considerada la prioridad de las autoridades.
Las primeras investigaciones apuntan a que tanto el ataque como la sustracción del menor estarían relacionados con un caso de violencia familiar. De acuerdo con las indagatorias, el niño es hijo del detenido.
Como parte de las acciones de búsqueda se implementaron labores de inteligencia, vigilancia mediante el sistema de videovigilancia urbana y el intercambio de información entre las distintas corporaciones de seguridad. Estas acciones permitieron identificar al presunto responsable, el vehículo en el que viajaba, la ruta que siguió tras abandonar Saltillo y el destino al que presuntamente se dirigía.
En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.
Debido a que el sospechoso es ciudadano estadounidense, las autoridades también notificaron a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para reforzar la vigilancia en los cruces internacionales e impedir una posible salida hacia Texas.
Finalmente, el hombre fue ubicado en Piedras Negras cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Estados Unidos por alguno de los puentes internacionales. En el lugar fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que el menor fue rescatado y quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes.
La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan para integrar la carpeta correspondiente y esclarecer por completo las circunstancias en que ocurrieron los hechos.