Capturan en Piedras Negras a multihomicida de la colonia Espinoza Mireles de Saltillo; rescatan a un menor

Elementos de seguridad detuvieron este martes en Piedras Negras a Chad “N”, de 35 años y de nacionalidad estadounidense, señalado como el presunto responsable del ataque ocurrido en una vivienda de la colonia Espinoza Mireles, en Saltillo, donde dos mujeres y un hombre perdieron la vida. Durante el operativo también fue localizado y rescatado un menor de edad que había sido sustraído del domicilio y que, de acuerdo con las autoridades, se encuentra en buen estado de salud.

La Fiscalía General del Estado informó que, tras recibir el reporte de los hechos, activó un operativo de búsqueda en coordinación con corporaciones estatales y federales para localizar tanto al presunto agresor como al niño, cuya integridad era considerada la prioridad de las autoridades.

Las primeras investigaciones apuntan a que tanto el ataque como la sustracción del menor estarían relacionados con un caso de violencia familiar. De acuerdo con las indagatorias, el niño es hijo del detenido.