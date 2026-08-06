Así fue el ataque del multihomicida de la colonia Antonio Cárdenas: disparó a la cabeza y cuerpo de las víctimas con silenciador

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Saltillo
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    Así fue el ataque del multihomicida de la colonia Antonio Cárdenas: disparó a la cabeza y cuerpo de las víctimas con silenciador
    Chad “N.” fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para enfrentar el proceso penal en su contra. CORTESÍA

El fiscal Federico Fernández Montañez confirmó a VANGUARDIA que Chad “N” disparó a las víctimas en diversas ocasiones, en la cabeza y otras partes del cuerpo, antes de huir hacia la frontera, con un arma de uso exclusivo del Ejército y un supresor de ruido

La Fiscalía General del Estado de Coahuila reconstruyó la relatoría del ataque armado registrado en Saltillo y confirmó que el agresor, Chad “N”, disparó contra las víctimas en la cabeza y diversas partes del cuerpo con un arma calibre .45 equipada con un supresor de ruido.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, detalló en entrevista para VANGUARDIA que las agresiones ocurrieron entre las 14:30 y las 15:00 horas; sin embargo, el auxilio fue solicitado pasadas las 19:00 horas, cuando familiares enviaron a vecinos a revisar la vivienda al no lograr comunicarse con las víctimas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ingresa-chad-n-al-penal-de-saltillo-queda-a-disposicion-de-un-juez-KA22663238

“Esta persona tuvo ese tiempo para huir, para desplazarse, y el reporte llega porque familiares, al verse preocupados al no poder tener contacto, solicitaron la intervención de vecinos y amigos para ir a buscar al domicilio”, explicó el fiscal sobre el margen de tiempo que utilizó el agresor para escapar.

HUYÓ DURANTE MÁS DE CUATRO HORAS

Tras el reporte al 911, las corporaciones desplegaron un operativo coordinado de inteligencia que culminó esa misma noche con la aprehensión del imputado en las inmediaciones del puente internacional de Piedras Negras, frustrando su intento de escapar hacia Estados Unidos.

La autoridad confirmó la presencia del supresor de ruido en el arma empleada, elemento que explica por qué los vecinos no escucharon las detonaciones dirigidas a la cabeza y otras partes del cuerpo de las víctimas durante el ataque en el inmueble.

Sobre el perfil de Chad “N”, se detalló que cuenta con conocimientos en el manejo de armas por su formación como expolicía en Estados Unidos. Además, registraba órdenes de restricción y alejamiento hacia una de las víctimas vigentes en ese país.

ANTECEDENTES Y CAPTURA

“Esta persona de origen norteamericano no radicaba en Saltillo ni en Coahuila; se encontraba de vacaciones aquí y existían órdenes de restricción (presuntamente por violencia familiar) allá en Estados Unidos”, puntualizó Fernández Montañez respecto a los antecedentes del presunto responsable.

Durante su huida, el sospechoso trasladó a un menor de edad a bordo de un vehículo con placas de Texas. El niño fue localizado ileso y puesto bajo resguardo de las autoridades para reunirlo con su familia en Saltillo.

Actualmente, Chad “N” se encuentra a disposición de las autoridades correspondientes para ser presentado ante el órgano judicial y afrontar el proceso penal por los hechos que se le imputan.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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