Ingresa Chad “N” al penal de Saltillo; queda a disposición de un juez

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    Ingresa Chad “N” al penal de Saltillo; queda a disposición de un juez
    La Fiscalía General del Estado confirmó el ingreso de Chad “N” al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lleva el caso. CORTESÍA

La Fiscalía informó que el menor ya se encuentra en la ciudad bajo resguardo de la Pronnif y confirmó que mantiene comunicación con el Consulado de Estados Unidos

Chad “N”, ciudadano estadounidense señalado como responsable del ataque en el que tres personas perdieron la vida y una mujer resultó gravemente lesionada, fue ingresado la noche de este miércoles al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, informó la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la dependencia, el ingreso se realizó a las 21:59 horas, en cumplimiento de la orden de aprehensión girada en su contra por los delitos de feminicidio y homicidio calificado. Con ello, el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial competente para continuar con el procedimiento correspondiente.

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El caso deriva de los hechos ocurridos la noche del martes en una boutique de la colonia Antonio Cárdenas, donde fallecieron Ana Laura de León Morín, Laura Jaqueline Mora de León y Emmanuel Montero Gómez. Litzy Mora de León, expareja del detenido, resultó lesionada durante el ataque.

La Fiscalía también informó que el menor relacionado con el caso ya se encuentra en la ciudad de Saltillo, bajo el resguardo y atención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con el propósito de garantizar la protección integral de sus derechos.

Asimismo, la dependencia señaló que mantiene comunicación con la Oficina Consular de los Estados Unidos de América, mientras continúan las actuaciones derivadas del proceso penal.

Finalmente, reiteró que continuará informando sobre el desarrollo del caso a través de sus canales oficiales, conforme avancen las diligencias judiciales.

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