Asociaciones de Saltillo piden que no se politice la Reforma Vecinal y se respete el trabajo ciudadano

Representantes de asociaciones vecinales de Saltillo pidieron que no se politice la agenda del Derecho a la Ciudad y que se reconozca el origen ciudadano de la llamada Reforma Vecinal, luego de que el diputado federal Antonio Castro planteara, en una columna de opinión, impulsar una iniciativa sobre este tema. Señalaron que la propuesta no es una “ocurrencia reciente”, sino el resultado de un proceso que se ha venido construyendo desde hace más de un año y que ya fue presentado formalmente ante el Congreso del Estado.

Las organizaciones recordaron que el 4 de diciembre de 2025, asociaciones de 16 colonias de Saltillo, acompañadas por familias de Arteaga y General Cepeda, presentaron la iniciativa denominada Reforma Vecinal, con el objetivo de modificar la Constitución de Coahuila y la Ley de Participación Ciudadana para fortalecer la participación vecinal en decisiones sobre desarrollo urbano, obras públicas y planeación territorial. De acuerdo con los promotores, más de 3 mil familias respaldan la propuesta.

Armando López Romero, representante de las organizaciones vecinales, explicó que el planteamiento busca incorporar el Derecho a la Ciudad en el Artículo 7 de la Constitución estatal y hacer vinculante la participación de las comunidades. “El tema del derecho a la ciudad es un tema ciudadano, es un tema vecinal. Lo venimos elaborando desde hace un año, desde el Foro de Gentrificación, y esta iniciativa nace de las vecinas y vecinos porque parte de lo que estamos viviendo en la ciudad y de la necesidad de que se nos escuche en la toma de decisiones”, comentó.

Añadió que lo que consideran criticable no es que los diputados tengan la facultad de presentar iniciativas, sino que se presenten como abanderados de una lucha social sin haber participado en el proceso. “Lo que estaría mal y es criticable es que se salga hoy como un abanderado de una lucha vecinal en la que no ha estado, sin haberse presentado con nosotros y sin haber enarbolado este trabajo territorial que hemos construido las vecinas y vecinos”, afirmó.

Por su parte, Raúl Steel, de En Defensa del Nogal, detalló que la Reforma Vecinal propone cambios concretos al marco legal, como hacer vinculantes las agendas comunitarias en los planes de desarrollo, establecer sanciones a autoridades que no garanticen la participación ciudadana, democratizar la integración de los consejos ciudadanos y obligar a que cualquier obra pública sea consultada con las comunidades. “Nuestra propuesta es llevar el Derecho a la Ciudad a la Constitución, modificar la Ley de Participación Ciudadana y los códigos municipales para que la voz vecinal tenga efectos reales. Es un trabajo territorial de muchas organizaciones y merece respeto, memoria y ética pública”, aseguró.

Steel subrayó que no están en contra de que los representantes populares presenten propuestas, pero sí de que se haga sin reconocer el proceso ciudadano que las sustenta. “No estamos en contra de que los diputados presenten iniciativas, pero hacerlo sin diálogo y sin proceso vecinal es apropiarse del trabajo colectivo. El Derecho a la Ciudad no nace del oportunismo, nace del trabajo de las comunidades”, dijo.

Foro y ruta legislativa de la Reforma Vecinal

Las asociaciones informaron que la iniciativa se encuentra en proceso de cabildeo con las distintas fracciones parlamentarias, con la meta de que sea turnada a comisiones para su análisis en el Congreso del Estado. Como parte de esta ruta, anunciaron que el próximo 26 de febrero realizarán un foro sobre Derecho a la Ciudad, con mesas de debate y una conferencia magistral, en el que participarán representantes vecinales, especialistas y legisladores, con el objetivo de fortalecer la discusión pública y sumar aportaciones que respalden la reforma.

Finalmente, los representantes reiteraron que el objetivo es que la Reforma Vecinal sea aprobada porque impacta directamente en la calidad de vida de la población. “Estamos trabajando con vecinas y vecinos para que el Derecho a la Ciudad sea una realidad en Coahuila. Queremos una participación real en las decisiones que afectan nuestra vivienda, el agua, la movilidad y el desarrollo urbano. Eso es lo que está en juego y por eso pedimos que se respete el origen ciudadano de esta propuesta”, concluyó Steel.