Atacan perros a mujer mientras se ejercitaba en plaza de Saltillo (video)

Una caminata matutina se convirtió en una pesadilla para Susana Puente Prado, quien denunció haber sido atacada por dos perros mientras se ejercitaba en una plaza pública de Saltillo, la mañana de este domingo.

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, los hechos ocurrieron de manera repentina, cuando los animales se abalanzaron contra ella sin previo aviso, provocándole lesiones físicas y una fuerte crisis de pánico, lo que obligó a interrumpir su actividad.

La afectada relató que, tras el ataque, el propietario de los canes minimizó lo sucedido y no asumió responsabilidad alguna por el comportamiento de sus mascotas, a pesar de la agresión sufrida y del estado de vulnerabilidad en el que quedó.

Ante lo ocurrido, Puente Prado hizo un llamado público a los dueños de animales para que mantengan a sus mascotas bajo control, especialmente en espacios públicos como plazas y áreas deportivas, donde diariamente transitan peatones, familias y personas que realizan ejercicio.

Subrayó que este tipo de situaciones representan un riesgo latente para la integridad física y emocional de quienes hacen uso de estos espacios, por lo que consideró indispensable una mayor responsabilidad por parte de los propietarios.

Hasta el momento, no se ha informado si la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes o si alguna instancia municipal ya investiga el caso.