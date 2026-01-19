Atacan perros a mujer mientras se ejercitaba en plaza de Saltillo (video)
El incidente le provocó lesiones físicas y una crisis de pánico, sin que el dueño de los animales asumiera responsabilidad
Una caminata matutina se convirtió en una pesadilla para Susana Puente Prado, quien denunció haber sido atacada por dos perros mientras se ejercitaba en una plaza pública de Saltillo, la mañana de este domingo.
De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, los hechos ocurrieron de manera repentina, cuando los animales se abalanzaron contra ella sin previo aviso, provocándole lesiones físicas y una fuerte crisis de pánico, lo que obligó a interrumpir su actividad.
La afectada relató que, tras el ataque, el propietario de los canes minimizó lo sucedido y no asumió responsabilidad alguna por el comportamiento de sus mascotas, a pesar de la agresión sufrida y del estado de vulnerabilidad en el que quedó.
Ante lo ocurrido, Puente Prado hizo un llamado público a los dueños de animales para que mantengan a sus mascotas bajo control, especialmente en espacios públicos como plazas y áreas deportivas, donde diariamente transitan peatones, familias y personas que realizan ejercicio.
Subrayó que este tipo de situaciones representan un riesgo latente para la integridad física y emocional de quienes hacen uso de estos espacios, por lo que consideró indispensable una mayor responsabilidad por parte de los propietarios.
Hasta el momento, no se ha informado si la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes o si alguna instancia municipal ya investiga el caso.
EL ATAQUE
“Hola, quiero hacer este video justamente en el momento en que me acaba de pasar, porque siento mucho, pero mucho coraje. Yo vengo a correr aquí todas las mañanas, a una plaza pública, y hoy vino otro señor que traía dos perros; el señor vino también a trotar. Nunca lo había visto, soltó a los perros para ponerse a trotar y los perros se me echaron encima. Y lo que me dolió no fue la caída que tuve, lo que me dolió fue lo que me dijo después: me dijo, ‘levántate, no pasó nada, los perros tienen el mismo derecho que tú de venir a caminar y a correr’.
“Todos tienen derecho, todos tenemos derecho a un espacio público, pero también tenemos derecho a cuidarnos unos a otros, a la empatía por el otro, y creo que la inconsciencia de una persona pudo haber provocado algo peor. Qué tal si hubiera sido un niño. Hoy me pasó a mí, me levanto del suelo y sigo. Me gustan los perros, y claro que tienen derecho, pero lo que no tiene derecho ese señor es a venir y soltar a sus perros así nada más porque sí”, dijo visiblemente afectada y con voz entrecortada por el llanto, la indignación y la impotencia, en un video transmitido en redes sociales.