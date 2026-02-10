Ataque con bate en plaza comercial deja a joven lesionado en Saltillo; buscan a agresores

Tras la difusión en redes sociales de un video que muestra una artera agresión contra un joven, cometida con un bate de béisbol y en la que participaron al menos cuatro personas, dicho material ya forma parte de la evidencia en poder de las autoridades, en Saltillo. En las imágenes se observa al joven sosteniendo una discusión verbal con tres personas, mientras una cuarta se aproxima y lo ataca de manera sorpresiva. Posteriormente, el afectado queda rodeado por los agresores antes de recibir el golpe. TE PUEDE INTERESAR: Hombre en estado de ebriedad choca, se pone violento y lo detienen, en Saltillo

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

El video fue grabado por personas que se encontraban en la plaza comercial Cocoa, ubicada en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y el bulevar Eulalio Gutiérrez. En la grabación se aprecia cómo el joven es cercado por los involucrados, quedando prácticamente acorralado previo a la agresión. De manera inicial se señaló que el hecho podría estar relacionado con el presunto robo de un vehículo; sin embargo, dicha versión fue descartada en la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.