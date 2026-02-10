Ataque con bate en plaza comercial deja a joven lesionado en Saltillo; buscan a agresores

Saltillo
/ 10 febrero 2026
    En las imágenes se observó cómo el joven fue rodeado por varios sujetos antes de ser atacado. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El joven resultó con lesiones tras la agresión y ya presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, aportando el video como prueba del ataque

Tras la difusión en redes sociales de un video que muestra una artera agresión contra un joven, cometida con un bate de béisbol y en la que participaron al menos cuatro personas, dicho material ya forma parte de la evidencia en poder de las autoridades, en Saltillo.

En las imágenes se observa al joven sosteniendo una discusión verbal con tres personas, mientras una cuarta se aproxima y lo ataca de manera sorpresiva. Posteriormente, el afectado queda rodeado por los agresores antes de recibir el golpe.

El video fue grabado por personas que se encontraban en la plaza comercial Cocoa, ubicada en el cruce del bulevar Luis Donaldo Colosio y el bulevar Eulalio Gutiérrez. En la grabación se aprecia cómo el joven es cercado por los involucrados, quedando prácticamente acorralado previo a la agresión.

De manera inicial se señaló que el hecho podría estar relacionado con el presunto robo de un vehículo; sin embargo, dicha versión fue descartada en la denuncia presentada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

$!Elementos de investigación iniciaron las indagatorias para ubicar a los presuntos agresores.
Elementos de investigación iniciaron las indagatorias para ubicar a los presuntos agresores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante la mañana de este lunes, el joven agredido acudió a interponer la denuncia correspondiente, presentando como prueba el video que circula en redes sociales.

La carpeta de investigación fue abierta por los delitos de agresión y lesiones. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizan las indagatorias correspondientes y se espera que en las próximas horas se puedan obtener las órdenes de aprehensión para asegurar a los involucrados, a fin de que rindan su declaración y respondan por las lesiones causadas.

