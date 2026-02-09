Hombre en estado de ebriedad choca, se pone violento y lo detienen, en Saltillo

Saltillo
/ 9 febrero 2026
    El vehículo quedó incrustado en la base de un poste.
    El vehículo quedó incrustado en la base de un poste.
    Hombre en estado de ebriedad choca, se pone violento y lo detienen, en Saltillo

Intentó golpear a los paramédicos de la Cruz Roja que acudieron en su ayuda

Un hombre en completo estado de ebriedad provocó un fuerte accidente automovilístico sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Colinas de San Francisco.

Los hechos ocurrieron cuando el responsable circulaba de sur a norte a bordo de un vehículo Lincoln. Al descender del puente vehicular ubicado a la altura de Felipe J. Mery, no logró incorporarse a la vía lateral, por lo que se impactó contra la base de un señalamiento, quedando el automóvil incrustado.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al intentar valorar al conductor fueron agredidos por este, ya que se mostró violento e intentó golpearlos. Minutos después arribó una patrulla de la Policía Municipal, perteneciente al agrupamiento canino K9, cuyos elementos lograron someter al individuo.

Al interior del vehículo fueron localizados varios envases de cerveza, por lo que el conductor fue asegurado por los delitos de daños a propiedad ajena, lesiones en grado de tentativa y conducir en estado de ebriedad. El caso quedó a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común, donde se determinará su situación legal.

