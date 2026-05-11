Atención aficionados al fútbol en Saltillo: habilitan módulos de intercambio de estampitas
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El Gobierno Municipal anunció la instalación de módulos en distintos sectores de la ciudad para que aficionados al fútbol internacional puedan intercambiar estampitas de sus álbumes
Con el objetivo de fomentar la convivencia entre aficionados al fútbol y apoyar a quienes buscan completar sus álbumes de estampitas internacionales, el Gobierno Municipal de Saltillo dio a conocer la habilitación de diversos módulos de intercambio en distintos puntos de la ciudad.
Las autoridades municipales invitaron a niñas, niños, jóvenes y adultos a participar llevando aquellas estampitas repetidas para intercambiarlas con otros coleccionistas en espacios públicos distribuidos estratégicamente en varios sectores de la capital coahuilense.
De acuerdo con la programación anunciada, los lunes el módulo operará en el Biblioparque Sur, ubicado sobre el bulevar Otilio Zurdo Galván #102, en la colonia 26 de Marzo. Los martes, la actividad se trasladará al Gimnasio Municipal, localizado en el periférico Luis Echeverría s/n, en la colonia San Ramón.
Para los miércoles, el punto de reunión será la explanada de la Presidencia Municipal, sobre la avenida Presidente Cárdenas #745, en la Zona Centro. Mientras tanto, los jueves el intercambio de estampitas se llevará a cabo en el Centro Acuático Mirasierra, situado en la calle 25, entre las calles 6 y 4, en la colonia Mirasierra.
La agenda semanal concluirá los viernes en el Centro Comunitario Saltillo 2000, localizado en la calle Escuela Miguel López #171-103, en la colonia Saltillo 2000.
El Gobierno Municipal precisó que todos los módulos funcionarán de lunes a viernes en un horario de 18:00 a 20:00 horas, permitiendo a los asistentes acudir después de sus actividades escolares o laborales.
Asimismo, se informó que continuará el tradicional módulo dominical durante la Ruta Recreativa, el cual estará disponible de 9:00 a 11:00 de la mañana para quienes acostumbran acudir a este espacio familiar y deportivo.
Con esta iniciativa, el municipio busca generar espacios de convivencia social y recreativa alrededor de una de las actividades más populares entre los aficionados al fútbol internacional: la colección e intercambio de estampitas.