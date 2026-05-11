Alerta Mude por temporada de serpientes en el sureste de Coahuila; llaman a no matarlas ni manipularlas

Con el aumento de las temperaturas en el noreste del país, especialistas advirtieron sobre el inicio de la temporada de serpientes en la Región Sureste de Coahuila, donde durante primavera y verano es más frecuente observar ejemplares en patios, carreteras, terrenos baldíos y zonas cercanas a la mancha urbana. A través de una publicación compartida en redes sociales por el Museo del Desierto (MUDE), el especialista Fernando Toledo explicó cuáles son las especies más comunes que suelen aparecer en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, además de emitir recomendaciones para evitar accidentes y proteger tanto a las personas como a los propios animales.

“La idea es que conozcan los animales para que no vayan a tener accidentes por un lado y no vayan a matar a los ejemplares”, expresó. CHIRRIONERA Toledo inició mostrando uno de los ejemplares más vistos en esta región: la chirrionera (Masticophis flagellum), una serpiente larga, rápida y completamente inofensiva para el ser humano. “Lo que tengo en la mano es una de las más comunes. Esta la vamos a ver prácticamente en todo el territorio; es una chirrionera, es completamente inofensiva”, explicó. Detalló que este tipo de serpiente suele aparecer principalmente durante el día y es habitual encontrarla en áreas abiertas, caminos, lotes baldíos o zonas semidesérticas de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga. Aunque aclaró que puede llegar a morder cuando se siente amenazada, insistió en que su mordedura no representa un riesgo médico. “Son animales que sí, efectivamente, pueden llegar a morder; la mordedura no es de importancia médica, no pasa nada, te lavas con agua y jabón”, señaló.

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ALICANTE O ALICANTRE Otra de las especies más comunes en la región es el alicante o alicantre (Pituophis catenifer), una serpiente de mayor tamaño que suele generar temor debido a su apariencia robusta y comportamiento defensivo. Fernando Toledo explicó que en Coahuila existen dos variantes principales: la de bosque y la de desierto, dependiendo del ecosistema donde habiten. “Son inofensivas; pueden morder, son animales nerviosos, sin embargo, bueno, una mordida de esto no es de importancia médica”, comentó. Añadió que actualmente es cada vez más común observar estos ejemplares cerca de zonas habitacionales debido al crecimiento urbano. “No es lo más común que las tengamos en nuestras casas, pero bueno, las ciudades han crecido tanto que las serpientes siguen buscando su hábitat y se van a estar viendo constantemente”, explicó. SERPIENTE RATONERA Entre las especies que suelen aparecer al caer la tarde o durante la noche destacó también a la serpiente ratonera (Pantherophis emoryi), conocida precisamente por alimentarse de pequeños roedores, lo que la convierte en una aliada natural para el control de plagas. “Este es otro de los ejemplares más comunes; esta es la famosa serpiente ratonera”, explicó Toledo mientras mostraba el ejemplar. El especialista destacó que una de las formas más sencillas de diferenciarla de una serpiente venenosa es observar la punta de la cola. “Si se fijan, la punta de la cola no tiene un cascabel marcado”, dijo. CASCABEL DIAMANTADA Sin embargo, dentro de las especies presentes en la región también se encuentra la cascabel diamantada (Crotalus atrox), considerada venenosa y de importancia médica. “Bueno, esta es una cascabel diamantada; sí es venenosa, es una serpiente de importancia médica”, advirtió. El experto explicó que el característico cascabel funciona como un mecanismo de advertencia natural antes de atacar. “Tiene características muy específicas, sobre todo el cascabel; con el cascabel ya nos está avisando que es una serpiente venenosa”, señaló. Asimismo, alertó que esta especie también representa un riesgo frecuente para mascotas, especialmente perros que suelen acercarse por curiosidad. “Esta serpiente muerde mucho también a las mascotas”, comentó. No obstante, insistió en que incluso las especies venenosas cumplen una función ecológica fundamental y no deben ser atacadas. “No por ser venenosa hay que agredirlas, no hay que matarlas”, expresó.

NO INTENTAR MANIPULARLAS Finalmente, Fernando Toledo pidió a la población no intentar capturar ni manipular serpientes si no se tiene experiencia, ya que un manejo incorrecto puede terminar en accidentes graves. “No agarren animales si no están 100% seguros de lo que están haciendo. Para eso hay gente especialista que nos dedicamos desde hace más de 25 años al manejo de serpientes”, indicó. El especialista recomendó reportar cualquier avistamiento a corporaciones como Policía Ambiental, Bomberos, SEMARNAT o directamente al Museo del Desierto, instituciones que pueden apoyar en el rescate y reubicación segura de los ejemplares.

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