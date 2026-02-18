¡Atención Saltillo! Cerrarán paso a desnivel en el periférico LEA este sábado por obras pluviales

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 febrero 2026
    ¡Atención Saltillo! Cerrarán paso a desnivel en el periférico LEA este sábado por obras pluviales
    El cierre del paso a desnivel en el periférico Luis Echeverría Álvarez iniciará este sábado a las 8:00 horas por trabajos en una rejilla pluvial. GOOGLE

Autoridades municipales recomiendan utilizar como vías alternas los bulevares Eulalio Gutiérrez y Venustiano Carranza, así como la calle Mariano Abasolo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este sábado 21 de febrero permanecerá cerrado el paso a desnivel ubicado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido que conduce hacia el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido a trabajos de rehabilitación de una rejilla pluvial.

Las labores iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana, por lo que se implementará el cierre del paso inferior en dirección sur a norte, con desvío del tránsito vehicular en ese tramo.

TE PUEDE INTERESAR: Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad

$!El cierre del paso a desnivel en el periférico Luis Echeverría Álvarez iniciará este sábado a las 8:00 horas por trabajos en una rejilla pluvial.
El cierre del paso a desnivel en el periférico Luis Echeverría Álvarez iniciará este sábado a las 8:00 horas por trabajos en una rejilla pluvial. CORTESÍA

La autoridad municipal explicó que la intervención busca mejorar el sistema de desagüe en la zona y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.

Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y anticipar sus traslados, así como utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.

Para quienes se dirijan hacia el norte de la ciudad, se recomienda circular por el bulevar Eulalio Gutiérrez, la calle Mariano Abasolo o el bulevar Venustiano Carranza.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cierre De Vialidades
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: Infestada

4T: Infestada
true

Adán Augusto, ¿un paria dentro de Morena?
true

POLITICÓN: Por masacre de Allende, Coahuila mantiene vigente orden de aprehensión contra el Z-40
El Obispo de Saltillo alertó sobre fraudes con inteligencia artificial y llamó a fortalecer la identidad y la espiritualidad ante nuevas tendencias juveniles.

Advierte Diócesis de Saltillo sobre fraudes con Inteligencia Artificial y modas de identidad
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
Kike Conejo y el Pollo Algodonero acompañaron a los directivos durante la presentación del juego benéfico.

Saraperos de Saltillo visitan Torreón en Juego con Causa ante Unión Laguna
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Hyatt Hotels Corporation enfrentará una transición en su liderazgo tras la salida inmediata de Thomas Pritzker de la presidencia del consejo y la dirección ejecutiva.

El presidente ejecutivo de Hyatt Hotels renuncia por sus conexiones con Epstein