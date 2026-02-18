¡Atención Saltillo! Cerrarán paso a desnivel en el periférico LEA este sábado por obras pluviales
Autoridades municipales recomiendan utilizar como vías alternas los bulevares Eulalio Gutiérrez y Venustiano Carranza, así como la calle Mariano Abasolo
El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este sábado 21 de febrero permanecerá cerrado el paso a desnivel ubicado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido que conduce hacia el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido a trabajos de rehabilitación de una rejilla pluvial.
Las labores iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana, por lo que se implementará el cierre del paso inferior en dirección sur a norte, con desvío del tránsito vehicular en ese tramo.
La autoridad municipal explicó que la intervención busca mejorar el sistema de desagüe en la zona y prevenir afectaciones durante la temporada de lluvias.
Ante esta situación, se exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones y anticipar sus traslados, así como utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos.
Para quienes se dirijan hacia el norte de la ciudad, se recomienda circular por el bulevar Eulalio Gutiérrez, la calle Mariano Abasolo o el bulevar Venustiano Carranza.