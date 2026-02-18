¡Atención Saltillo! Cerrarán paso a desnivel en el periférico LEA este sábado por obras pluviales

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que este sábado 21 de febrero permanecerá cerrado el paso a desnivel ubicado en el periférico Luis Echeverría Álvarez, en el sentido que conduce hacia el bulevar Nazario S. Ortiz Garza, debido a trabajos de rehabilitación de una rejilla pluvial.

Las labores iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana, por lo que se implementará el cierre del paso inferior en dirección sur a norte, con desvío del tránsito vehicular en ese tramo.

