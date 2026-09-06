¡Atención, Saltillo! Cierran calles del Centro por Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco

La celebración de la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco traerá modificaciones temporales a la circulación vehicular y peatonal en el Centro Histórico de Saltillo, por lo que autoridades municipales exhortaron a la población a tomar previsiones durante los próximos días. El operativo vial contempla afectaciones principalmente en las calles Ignacio Zaragoza y Melchor Ocampo, donde se desarrollarán distintas actividades relacionadas con la instalación y operación de la competencia internacional.

Una de las principales restricciones se mantiene sobre Melchor Ocampo, vialidad que permanecerá cerrada desde el sábado 5 y hasta el domingo 13 de septiembre. Además, entre el 11 y el 13 de septiembre se implementará tránsito controlado en las zonas destinadas al desarrollo de la competencia. Las modificaciones no obedecen únicamente a los días de competencia, pues desde los primeros días de septiembre comenzaron las labores de preparación y logística. Del 4 al 13 de septiembre se tienen programadas maniobras para la descarga de materiales, mientras que el movimiento de estos insumos se extenderá hasta el día 14.

Asimismo, entre el 9 y el 13 de septiembre se realizarán actividades de calentamiento para los atletas, mientras que del 10 al 13 se habilitará un espacio específico para el ascenso y descenso de los participantes. Como parte de la operación técnica del evento, del 7 al 14 de septiembre también se contempla la presencia de contenedores destinados a equipos de televisión, lo que se suma al movimiento de materiales y demás trabajos necesarios para la realización de la competencia. Ante este escenario, el Gobierno Municipal de Saltillo pidió a automovilistas y peatones circular con precaución, respetar los cierres establecidos y atender las indicaciones de los elementos encargados del operativo. Las autoridades recomendaron además considerar rutas alternas para evitar retrasos, particularmente a quienes tengan que desplazarse por las calles involucradas durante los días de mayor actividad. El Ayuntamiento señaló que las restricciones son de carácter temporal y forman parte de la logística necesaria para recibir la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, por lo que agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias que puedan ocasionarse mientras se desarrolla el evento internacional.