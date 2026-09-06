Ajustarán recorrido de ruta troncal Sur-Norte de Aquí Vamos Gratis por eventos y festejos patrios

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Saltillo
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    Ajustarán recorrido de ruta troncal Sur-Norte de Aquí Vamos Gratis por eventos y festejos patrios
    El ajuste aplicará únicamente en el sentido Sur-Norte de la ruta troncal. ESPECIAL

El cambio responde a los eventos programados en distintos puntos de Saltillo durante ese periodo

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que del 10 al 17 de septiembre se realizará un ajuste temporal en el recorrido de la ruta troncal Sur-Norte de “Aquí Vamos Gratis”, debido a los diferentes eventos programados en la ciudad durante esas fechas.

La modificación se implementará con motivo de las actividades relacionadas con las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que se desarrollarán del 10 al 14 de septiembre, así como por los festejos con motivo del Grito de Independencia, programados del 15 al 17 de septiembre.

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Durante este periodo, la ruta troncal Sur-Norte circulará por la calle Abasolo hasta llegar a Francisco Coss, para posteriormente retomar su recorrido habitual.

El Gobierno Municipal precisó que el ajuste será únicamente en el sentido Sur-Norte de la ruta, por lo que el recorrido de la troncal Norte-Sur continuará operando con normalidad y mantendrá su trayecto habitual.

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La modificación será temporal y permanecerá vigente mientras se desarrollan las actividades que podrían generar cierres o restricciones a la circulación en diferentes vialidades de la zona donde opera el servicio de transporte público.

Ante este cambio, el Gobierno de Saltillo exhortó a las y los usuarios de “Aquí Vamos Gratis” a tomar las precauciones necesarias y considerar el ajuste al momento de planear sus traslados durante el periodo señalado.

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Asimismo, recomendó a la población tomar en cuenta posibles modificaciones en la circulación vehicular derivadas de los eventos, con el propósito de prevenir contratiempos y facilitar sus desplazamientos por la ciudad.

Una vez concluidas las actividades programadas, la ruta troncal Sur-Norte retomará su recorrido habitual, por lo que el ajuste tendrá carácter estrictamente temporal.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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