$!Ajustarán recorrido de ruta troncal Sur-Norte de Aquí Vamos Gratis por eventos y festejos patrios

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que del 10 al 17 de septiembre se realizará un ajuste temporal en el recorrido de la ruta troncal Sur-Norte de “Aquí Vamos Gratis”, debido a los diferentes eventos programados en la ciudad durante esas fechas. La modificación se implementará con motivo de las actividades relacionadas con las finales de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que se desarrollarán del 10 al 14 de septiembre, así como por los festejos con motivo del Grito de Independencia, programados del 15 al 17 de septiembre.

Durante este periodo, la ruta troncal Sur-Norte circulará por la calle Abasolo hasta llegar a Francisco Coss, para posteriormente retomar su recorrido habitual. El Gobierno Municipal precisó que el ajuste será únicamente en el sentido Sur-Norte de la ruta, por lo que el recorrido de la troncal Norte-Sur continuará operando con normalidad y mantendrá su trayecto habitual.

La modificación será temporal y permanecerá vigente mientras se desarrollan las actividades que podrían generar cierres o restricciones a la circulación en diferentes vialidades de la zona donde opera el servicio de transporte público. Ante este cambio, el Gobierno de Saltillo exhortó a las y los usuarios de “Aquí Vamos Gratis” a tomar las precauciones necesarias y considerar el ajuste al momento de planear sus traslados durante el periodo señalado.

Asimismo, recomendó a la población tomar en cuenta posibles modificaciones en la circulación vehicular derivadas de los eventos, con el propósito de prevenir contratiempos y facilitar sus desplazamientos por la ciudad. Una vez concluidas las actividades programadas, la ruta troncal Sur-Norte retomará su recorrido habitual, por lo que el ajuste tendrá carácter estrictamente temporal.

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