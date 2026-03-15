Atiende Agrupamiento Violeta más de mil auxilios por violencia de género en Saltillo

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Saltillo
/ 15 marzo 2026
    Atiende Agrupamiento Violeta más de mil auxilios por violencia de género en Saltillo
    El Agrupamiento Violeta refuerza la atención a reportes de violencia contra las mujeres en Saltillo. CORTESÍOA

Durante enero y febrero se registraron 89 detenciones y más de mil reportes de emergencia relacionados con agresiones contra mujeres, con atención inmediata de unidades policiales

En los primeros dos meses del año, el Agrupamiento Violeta de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo brindó mil 123 atenciones por violencia de género en Saltillo.

De acuerdo con autoridades municipales, como parte de las acciones de protección a las mujeres, 89 personas fueron detenidas entre enero y febrero y puestas a disposición del Ministerio Público.

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$!Elementos especializados brindan apoyo inmediato y acompañamiento a víctimas para presentar denuncias.
Elementos especializados brindan apoyo inmediato y acompañamiento a víctimas para presentar denuncias. CORTESÍA

En materia de orientación preventiva, el agrupamiento brindó 6 mil asesorías a mujeres, en las que se explicó cómo identificar distintos tipos de violencia y los procedimientos para romper los ciclos de agresión, así como las rutas para presentar denuncias.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a identificar y denunciar conductas de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, así como cualquier caso de abuso o acoso sexual.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reiteró su compromiso de trabajar para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que el alcalde Javier Díaz González instruyó atender con las unidades más cercanas cada reporte relacionado con agresiones contra mujeres.

También recordó que durante la actual administración se puso en funcionamiento el 800 VIOLETA (8465382), una línea telefónica especializada para recibir denuncias y brindar orientación en casos de violencia de género. Para su diseño y protocolos de atención participaron especialistas del estado.

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN

La titular del Agrupamiento Violeta, Milndrette Gómez Sosa, informó que durante 2025 se atendieron 4 mil 500 auxilios relacionados con violencia contra las mujeres.

Además, se realizaron 700 acompañamientos a víctimas hacia redes de apoyo, hospitales o al Ministerio Público para interponer las denuncias correspondientes.

$!Autoridades municipales impulsan la línea 800 VIOLETA para recibir reportes y orientar a mujeres en riesgo.
Autoridades municipales impulsan la línea 800 VIOLETA para recibir reportes y orientar a mujeres en riesgo. CORTESÍA

En materia de orientación preventiva, el agrupamiento brindó 6 mil asesorías a mujeres, en las que se explicó cómo identificar distintos tipos de violencia y los procedimientos para romper los ciclos de agresión, así como las rutas para presentar denuncias.

La funcionaria exhortó a la ciudadanía a identificar y denunciar conductas de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, así como cualquier caso de abuso o acoso sexual.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reiteró su compromiso de trabajar para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

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