Atiende Agrupamiento Violeta más de mil auxilios por violencia de género en Saltillo

En los primeros dos meses del año, el Agrupamiento Violeta de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo brindó mil 123 atenciones por violencia de género en Saltillo. De acuerdo con autoridades municipales, como parte de las acciones de protección a las mujeres, 89 personas fueron detenidas entre enero y febrero y puestas a disposición del Ministerio Público. TE PUEDE INTERESAR: Ruta Recreativa reúne a familias y promueve activación física en Saltillo

En materia de orientación preventiva, el agrupamiento brindó 6 mil asesorías a mujeres, en las que se explicó cómo identificar distintos tipos de violencia y los procedimientos para romper los ciclos de agresión, así como las rutas para presentar denuncias. La funcionaria exhortó a la ciudadanía a identificar y denunciar conductas de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, así como cualquier caso de abuso o acoso sexual. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reiteró su compromiso de trabajar para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, señaló que el alcalde Javier Díaz González instruyó atender con las unidades más cercanas cada reporte relacionado con agresiones contra mujeres. También recordó que durante la actual administración se puso en funcionamiento el 800 VIOLETA (8465382), una línea telefónica especializada para recibir denuncias y brindar orientación en casos de violencia de género. Para su diseño y protocolos de atención participaron especialistas del estado. ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y PREVENCIÓN La titular del Agrupamiento Violeta, Milndrette Gómez Sosa, informó que durante 2025 se atendieron 4 mil 500 auxilios relacionados con violencia contra las mujeres. Además, se realizaron 700 acompañamientos a víctimas hacia redes de apoyo, hospitales o al Ministerio Público para interponer las denuncias correspondientes.

En materia de orientación preventiva, el agrupamiento brindó 6 mil asesorías a mujeres, en las que se explicó cómo identificar distintos tipos de violencia y los procedimientos para romper los ciclos de agresión, así como las rutas para presentar denuncias. La funcionaria exhortó a la ciudadanía a identificar y denunciar conductas de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, así como cualquier caso de abuso o acoso sexual. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo reiteró su compromiso de trabajar para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

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