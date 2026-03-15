Ruta Recreativa reúne a familias y promueve activación física en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
El paseo dominical en el bulevar Venustiano Carranza ofreció actividades deportivas, servicios de salud y acciones de proximidad social para fortalecer la convivencia ciudadana
Cientos de personas participaron este domingo en la Ruta Recreativa, un espacio de convivencia familiar y activación física impulsado por el Gobierno Municipal de Saltillo sobre el bulevar Bulevar Venustiano Carranza.
Cada semana, dependencias de la administración municipal coordinan esfuerzos para ofrecer actividades recreativas, deportivas y de servicio a las y los asistentes que recorren esta vialidad.
TE PUEDE INTERESAR: Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord
Durante la jornada, personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana participó con distintas dinámicas de proximidad social, con el objetivo de fortalecer la confianza y los vínculos de colaboración entre la corporación y la población.
SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN A MASCOTAS
Como parte de las actividades, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención donde se brindaron servicios gratuitos de detección de diabetes e hipertensión, además de orientación nutricional para quienes acudieron al paseo dominical.
Asimismo, con el propósito de fomentar la tenencia responsable de mascotas, se aplicaron sin costo vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación para perros y gatos.
El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a la ciudadanía a participar cada domingo en la Ruta Recreativa, que se desarrolla sobre el Bulevar Venustiano Carranza en un horario de 07:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.