Atienden dos intentos de suicidio en distintas colonias de Saltillo

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    Atienden dos intentos de suicidio en distintas colonias de Saltillo
    Elementos de emergencia atendieron uno de los reportes y trasladaron a los afectados para que recibieran atención médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En ambos casos, familiares intervinieron a tiempo y los hombres fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica

Dos hombres fueron auxiliados, luego de presuntamente intentar quitarse la vida en hechos distintos ocurridos en colonias de Saltillo. Ambos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

El primer caso se registró en la colonia Real del Sol, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un hombre abrió las válvulas de la estufa con la aparente intención de inhalar el gas acumulado. Además, presuntamente intentó lesionarse mediante ahorcamiento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-encuentran-a-joven-sin-vida-apuntan-a-aparente-suicidio-PH22255749

Familiares del afectado lograron intervenir a tiempo y evitaron que la situación terminara en una tragedia. Posteriormente solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes lo trasladaron a una clínica para su valoración médica. Asimismo, se informó que será entrevistado por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El segundo reporte ocurrió en un domicilio ubicado en el cruce de Misión de San Francisco y Misión Santa Isabel, en la colonia Misión Cerritos.

En ese lugar, un hombre presuntamente ingirió una gran cantidad de medicamento controlado y fue encontrado inconsciente sobre su cama por sus familiares, quienes solicitaron el apoyo del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos confirmaron que aún presentaba signos de respuesta, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde permanece internado bajo observación médica.

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