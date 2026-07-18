Saltillo: Encuentran a joven sin vida; apuntan a aparente suicidio

Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Manuel Carpio y Bolonia. La víctima fue identificada como Rubén Martínez Ramírez.

Un hombre de 26 años fue encontrado sin vida la noche de este viernes al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Roma, en Saltillo .

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven fue localizado sin vida en una recámara de la planta alta. Presuntamente utilizó un cinturón sujeto a una estructura metálica.

El hallazgo ocurrió cuando la madre y la hermana de Rubén regresaron de comprar la cena. Al subir para invitarlo a comer, lo encontraron inconsciente, por lo que solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio; sin embargo, tras valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, ordenó el levantamiento del cuerpo e inició la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias que habrían antecedido al fallecimiento.