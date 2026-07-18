Saltillo: Encuentran a joven sin vida; apuntan a aparente suicidio

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Encuentran a joven sin vida; apuntan a aparente suicidio
    Familiares y autoridades permanecieron en el exterior de la vivienda mientras la Fiscalía realizaba las diligencias correspondientes. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Fue encontrado sin vida en una recámara de la planta alta la noche de este viernes, luego de que sus familiares regresaran de comprar la cena

Un hombre de 26 años fue encontrado sin vida la noche de este viernes al interior de su vivienda, ubicada en la colonia Roma, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Manuel Carpio y Bolonia. La víctima fue identificada como Rubén Martínez Ramírez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/golpean-y-lesionan-a-familia-por-conflicto-de-propiedad-en-saltillo-GH22250327

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven fue localizado sin vida en una recámara de la planta alta. Presuntamente utilizó un cinturón sujeto a una estructura metálica.

El hallazgo ocurrió cuando la madre y la hermana de Rubén regresaron de comprar la cena. Al subir para invitarlo a comer, lo encontraron inconsciente, por lo que solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911.

Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron al domicilio; sin embargo, tras valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, ordenó el levantamiento del cuerpo e inició la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las circunstancias que habrían antecedido al fallecimiento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Suicidio

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Club exclusivo

Club exclusivo
true

POLITICÓN: Las revelaciones de ‘El Jimmy’ Martínez Veloz, ¿viene EU por Marina del Pilar?
NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

NosotrAs: Maternar y trabajar, una carrera de resistencia

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es acusado de ser parte de esta red de huachicol fiscal.

Por huachicol fiscal van tras 25 personas y 11 empresas que forman megarred que operaba en Coahuila
Este segmento premium del mercado inmobiliario local tiene complicaciones para poder ser colocado.

Saltillo: Sin demanda, casas de lujo de más de 50 mdp
La Sindicatura de AHMSA pidió al Juzgado verificar un listado laboral por posibles páginas faltantes y confirmó que un montacargas será entregado el 20 de julio en la Planta 1

AHMSA fija fecha de entrega de montacargas y revisa padrón actualizado de trabajadores
Gilberto Jiménez conectó el sencillo con el que Charros dejó tendido a Saraperos y selló la victoria 6-5 en Jalisco.

Saraperos deja escapar la ventaja y cae ante Charros en extrainnings
Estrategia. El actor aseguró que mostrará su verdadera personalidad dentro del reality y adelantó que compartirá historias inéditas de su carrera en la televisión.

Ernesto Laguardia pide el respaldo de Saltillo rumbo a ‘La Casa de los Famosos México’