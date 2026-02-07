Camioneta de diputado local protagoniza choque contra auto estacionado en el Centro de Saltillo

Un accidente vial se registró la tarde de este sábado en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Ramón Mendoza, en la zona centro de Saltillo, donde se vieron involucradas dos camionetas. El percance fue atendido por elementos de Tránsito Municipal alrededor de las 14:00 horas, luego del reporte realizado por vecinos del sector. TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Saltillo seguridad vial con reacomodo de ‘ballenas’ en el bulevar Nazario Ortiz

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, el conductor de una camioneta Ford F-150, sin placas de circulación y con rótulos del legislador Alberto Hurtado en las puertas, identificado como Eduardo “N” indicó que perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que se impactara contra una camioneta Honda CR-V color gris, la cual se encontraba estacionada al exterior de un domicilio. La unidad afectada es propiedad de una mujer de la tercera edad, quien se encontraba dentro de su vivienda y fue alertada del incidente tras escuchar el fuerte impacto.

El conductor de la Ford manifestó presentar dolencias en el cuello, por lo que decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital General para recibir atención médica. Respecto a una posible ingesta de alcohol, autoridades señalaron que se determinaría posteriormente si presentaba o no aliento alcohólico, luego de que algunos vecinos hicieran dicho señalamiento. Al lugar acudió personal de la aseguradora Quálitas para realizar la valuación de los daños; sin embargo, al no lograrse un acuerdo entre las partes sobre la reparación, se procedió a la consignación correspondiente.