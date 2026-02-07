Camioneta de diputado local protagoniza choque contra auto estacionado en el Centro de Saltillo

Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Camioneta de diputado local protagoniza choque contra auto estacionado en el Centro de Saltillo
    El accidente ocurrió en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Ramón Mendoza, en la zona centro de Saltillo, generando la movilización de Tránsito Municipal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Una camioneta Ford F-150 se impactó contra un vehículo estacionado en el cruce de Álvaro Obregón y Ramón Mendoza, en el centro de Saltillo

Un accidente vial se registró la tarde de este sábado en el cruce de las calles Álvaro Obregón y Ramón Mendoza, en la zona centro de Saltillo, donde se vieron involucradas dos camionetas.

El percance fue atendido por elementos de Tránsito Municipal alrededor de las 14:00 horas, luego del reporte realizado por vecinos del sector.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Saltillo seguridad vial con reacomodo de ‘ballenas’ en el bulevar Nazario Ortiz

$!Eduardo “N” indicó que perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que se impactara contra una camioneta Honda CR-V color gris.
Eduardo “N” indicó que perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que se impactara contra una camioneta Honda CR-V color gris. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades que tomaron conocimiento de los hechos, el conductor de una camioneta Ford F-150, sin placas de circulación y con rótulos del legislador Alberto Hurtado en las puertas, identificado como Eduardo “N” indicó que perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que se impactara contra una camioneta Honda CR-V color gris, la cual se encontraba estacionada al exterior de un domicilio.

La unidad afectada es propiedad de una mujer de la tercera edad, quien se encontraba dentro de su vivienda y fue alertada del incidente tras escuchar el fuerte impacto.

$!Personal de Tránsito y de la aseguradora acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar la valuación de los daños, ante versiones no confirmadas sobre una posible ingesta de alcohol.
Personal de Tránsito y de la aseguradora acudió al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar la valuación de los daños, ante versiones no confirmadas sobre una posible ingesta de alcohol. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la Ford manifestó presentar dolencias en el cuello, por lo que decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital General para recibir atención médica. Respecto a una posible ingesta de alcohol, autoridades señalaron que se determinaría posteriormente si presentaba o no aliento alcohólico, luego de que algunos vecinos hicieran dicho señalamiento.

Al lugar acudió personal de la aseguradora Quálitas para realizar la valuación de los daños; sin embargo, al no lograrse un acuerdo entre las partes sobre la reparación, se procedió a la consignación correspondiente.

$!La camioneta Ford F-150 terminó impactándose contra una Honda CR-V que se encontraba estacionada frente a un domicilio, propiedad de una mujer de la tercera edad.
La camioneta Ford F-150 terminó impactándose contra una Honda CR-V que se encontraba estacionada frente a un domicilio, propiedad de una mujer de la tercera edad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Vecinos del sector afirmaron que el presunto responsable presentaba aliento alcohólico al momento del accidente, versión que no fue confirmada por la autoridad. El caso quedó a disposición de las instancias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

