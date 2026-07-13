Atropellan a niño de 6 años en la colonia San Nicolás de los Berros, en Saltillo

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    Atropellan a niño de 6 años en la colonia San Nicolás de los Berros, en Saltillo
    El menor intentó cruzar la calle corriendo cuando fue impactado por una camioneta. ULISES MARTÍNEZ

El accidente ocurrió sobre la calle Tabla de Alfalfa, antes del cruce con Felipe Berriozábal

Un menor de 6 años resultó lesionado la tarde de este lunes tras ser atropellado por una camioneta en calles de la colonia San Nicolás de los Berros. La conductora fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.

El accidente ocurrió sobre la calle Tabla de Alfalfa, antes del cruce con Felipe Berriozábal. De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Iván y originario del municipio de Arteaga, se encontraba de visita con su familia en ese sector cuando intentó cruzar la vialidad corriendo y fue impactado por una camioneta Nissan Kicks con placas de circulación FGF-887-C, conducida por Bertha Alicia Martínez, de 42 años.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al menor, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario para recibir atención médica.

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La conductora sufrió una crisis nerviosa tras el percance y también fue atendida por los socorristas en el sitio.

Elementos de Tránsito Municipal aseguraron a la mujer y la pusieron a disposición del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.

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