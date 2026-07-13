$!Atropellan a niño de 6 años en la colonia San Nicolás de los Berros, en Saltillo

Un menor de 6 años resultó lesionado la tarde de este lunes tras ser atropellado por una camioneta en calles de la colonia San Nicolás de los Berros. La conductora fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará las responsabilidades correspondientes.

El accidente ocurrió sobre la calle Tabla de Alfalfa, antes del cruce con Felipe Berriozábal. De acuerdo con los primeros reportes, el menor, identificado como Iván y originario del municipio de Arteaga, se encontraba de visita con su familia en ese sector cuando intentó cruzar la vialidad corriendo y fue impactado por una camioneta Nissan Kicks con placas de circulación FGF-887-C, conducida por Bertha Alicia Martínez, de 42 años.