Ciberdelitos: el problema se multiplica todos los días

Así, los avances científicos y tecnológicos que conforman eso a lo que hemos dado en llamar “modernidad”, también han servido para sofisticar la forma en la cual ciertas personas sacan ventaja de la ingenuidad, el desconocimiento o la buena fe de sus congéneres.

Las conductas indeseables que hoy llamamos delitos constituyen un producto indeseable, pero aparentemente inevitable del “progreso” humano. Porque paradójicamente, al mismo tiempo que hemos desarrollado herramientas y mecanismos para mejorar nuestra calidad de vida, se ha multiplicado la incidencia de aquello que la perjudica.

El advenimiento de la revolución informática ha abierto una auténtica caja de Pandora, expandiendo las posibilidades de quienes han decidido convertir a la delincuencia en una forma de vida. Así, delitos que antes implicaban de forma necesaria la interacción material entre víctima y victimario se han trasladado al mundo digital dando lugar a los denominados “ ciberdelitos ”.

Hoy, ya no se trata de que uno tenga la “mala suerte” de toparse en la calle con un estafador para ser víctima de fraude. Tampoco se trata de que en nuestro camino se cruce un delincuente para ser extorsionados. Estas y otras conductas pueden ejecutarse de manera anónima y desde cualquier lugar del mundo a través del ciberespacio.

La transformación del entorno en el cual ocurre la conducta delictiva no es un simple hecho anecdótico. Por el contrario, tal modificación demanda un enfoque totalmente nuevo a la fenomenología y, sobre todo, a la forma como se reacciona ante esta.

En particular, la aparición de los ciberdelitos que, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, se han incrementado en forma alarmante en Coahuila, demanda el desarrollo de cada vez mejores mecanismos de prevención.