Ciberdelitos: el problema se multiplica todos los días

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Ciberdelitos: el problema se multiplica todos los días
    FREEPIK

La incidencia delictiva en el ciberespacio no puede combatirse igual que la ocurrida en el mundo físico. Y es que en el mundo digital, la prevención es más valiosa y útil

Las conductas indeseables que hoy llamamos delitos constituyen un producto indeseable, pero aparentemente inevitable del “progreso” humano. Porque paradójicamente, al mismo tiempo que hemos desarrollado herramientas y mecanismos para mejorar nuestra calidad de vida, se ha multiplicado la incidencia de aquello que la perjudica.

Así, los avances científicos y tecnológicos que conforman eso a lo que hemos dado en llamar “modernidad”, también han servido para sofisticar la forma en la cual ciertas personas sacan ventaja de la ingenuidad, el desconocimiento o la buena fe de sus congéneres.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-seguridad-vial-a-quien-le-importa-de-verdad-MP22873791

El advenimiento de la revolución informática ha abierto una auténtica caja de Pandora, expandiendo las posibilidades de quienes han decidido convertir a la delincuencia en una forma de vida. Así, delitos que antes implicaban de forma necesaria la interacción material entre víctima y victimario se han trasladado al mundo digital dando lugar a los denominados “ciberdelitos”.

Hoy, ya no se trata de que uno tenga la “mala suerte” de toparse en la calle con un estafador para ser víctima de fraude. Tampoco se trata de que en nuestro camino se cruce un delincuente para ser extorsionados. Estas y otras conductas pueden ejecutarse de manera anónima y desde cualquier lugar del mundo a través del ciberespacio.

La transformación del entorno en el cual ocurre la conducta delictiva no es un simple hecho anecdótico. Por el contrario, tal modificación demanda un enfoque totalmente nuevo a la fenomenología y, sobre todo, a la forma como se reacciona ante esta.

En particular, la aparición de los ciberdelitos que, de acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, se han incrementado en forma alarmante en Coahuila, demanda el desarrollo de cada vez mejores mecanismos de prevención.

Porque en el caso de quienes son víctimas de extorsión, fraude, amenazas, delitos contra la libertad de expresión, desaparición forzada, feminicidio, pornografía infantil, secuestro, tráfico de indocumentados, comercio de narcóticos, tráfico de armas o trata de personas, de poco sirve la existencia de un área dedicada a la investigación y persecución de tales conductas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sin-freno-ciberextorsiones-en-coahuila-aumentaron-2757-en-2025-HB22893545

No se trata, desde luego, de afirmar que la existencia de un área de investigación de ciberdelincuencia no hace falta, sino de comprender que en estos casos la prevención es mucho más importante que la punición. Sobre todo porque esta última, en muchas ocasiones, es prácticamente imposible.

Así pues, el objetivo primordial de la autoridad tiene que ser, en estos casos, impedir que los delitos se cometan. Y eso no se logrará mientras no se asuma un enfoque esencialmente preventivo que ponga en el centro de la estrategia a las potenciales víctimas, a fin de proveerles de la educación digital necesaria para que puedan defenderse por sí solas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciberacoso
Ciberdelincuencia
A20

Localizaciones


Coahuila

Editorial Vanguardia

Editorial Vanguardia

Bajo esta firma, nuestro equipo especializado desarrolla coberturas de profundidad sobre seguridad, justicia y fenómenos sociales, garantizando la rigurosidad periodística en contextos de alto riesgo. Este perfil representa el compromiso colectivo de nuestra redacción con la transparencia, la verificación de datos y el derecho a la información veraz en beneficio de nuestra comunidad.

Aquí encontrarás contenido de investigación, análisis e información verificada por nuestros mejores periodistas.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Mitos en la Polis (X): El canto que ordena el cosmos
true

No al fracking, Presidenta de México
true

Mirador 17/08/2026
true

Manganitas ∙ AFA

true

México: Semiestancamiento. Crecer para distribuir
true

Listas poco listas y des-visado de López Beltrán

true

¿Seremos capaces de responsabilizarnos por lo que decimos o compartimos en redes, o seguiremos insistiendo que la reacción de los demás no es algo que hemos intentado provocar?
true

Block de Notas 111: Es el calor... estúpidos