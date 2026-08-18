Detienen a directora de Fundación Frichem de Castaños, Coahuila; FGE va por más involucrados

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    Detienen a directora de Fundación Frichem de Castaños, Coahuila; FGE va por más involucrados
    Lizbeth “N”, directora de la Fundación Frichem, fue detenida por su presunta responsabilidad en delitos contra seres sintientes. FGE

La directora de la Fundación Frichem fue detenida por su presunta responsabilidad en delitos contra seres sintientes, tras el rescate de 63 perros en condiciones de abandono y maltrato

CASTAÑOS, COAH.- La investigación por el caso de los 63 perros encontrados en condiciones de abandono y maltrato en un inmueble relacionado con la Fundación Frichem escaló este lunes con la detención de Lizbeth “N”, directora de la organización, por su presunta responsabilidad en delitos contra seres sintientes.

La captura ocurrió horas después de que el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, informara que las investigaciones continuaban y que podrían existir más personas involucradas en los hechos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/coahuila-fundacion-frichem-rechaza-acusaciones-y-promete-responder-ante-la-justicia-por-53-perros-LA22885187

Apenas durante la tarde de este lunes, el fiscal había señalado que todavía no se habían emitido órdenes de aprehensión contra otros posibles implicados, por lo que la detención de la directora representa un giro en la investigación que mantiene bajo la lupa a quienes estaban a cargo de los animales.

Lizbeth “N” fue detenida mediante una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General del Estado y concedida por un juez penal del Distrito Judicial de Monclova, derivada de las investigaciones realizadas por la Agencia de Investigación Criminal Región Centro-Desierto.

La orden está relacionada con hechos que podrían constituir delitos contra seres sintientes, específicamente por conductas que habrían vulnerado el derecho de los animales a una vida libre de violencia, establecido en la legislación de Coahuila.

El caso salió a la luz tras el cateo realizado en un inmueble de la colonia Libertad, donde fueron encontrados 63 perros en condiciones que obligaron a las autoridades a intervenir.

De los animales rescatados, 10 se encontraban en estado grave y requirieron atención veterinaria prioritaria. Uno de ellos murió posteriormente, pese a las labores de rescate y atención.

La detención de la directora se suma al proceso que ya enfrenta Juan Manuel “N”, señalado como cuidador de los animales, quien fue vinculado a proceso por crueldad animal y violencia contra seres sintientes y permanece bajo prisión preventiva justificada.

Con esta nueva detención, la Fiscalía amplía el alcance de las investigaciones y no se descarta que puedan surgir más responsables conforme se integren los elementos de prueba.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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