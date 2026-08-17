Coahuila 1000 2026 ya tiene campeón: Mauricio Reynoso conquista el Overall y Pro Moto

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    Coahuila 1000 2026 ya tiene campeón: Mauricio Reynoso conquista el Overall y Pro Moto
    Los ganadores de las distintas categorías recibieron sus reconocimientos al concluir oficialmente el rally. FOTO: COAHUILA 1000 RALLY

El rally llegó a su fin en Monclova con la premiación de los pilotos que destacaron en las categorías de motos, autos y vehículos utilitarios

La Coahuila 1000 Desert Rally 2026 coronó oficialmente a sus ganadores después de recorrer el desierto coahuilense entre Torreón, Saltillo y Monclova. Mauricio Reynoso fue el gran protagonista al obtener el campeonato Overall y el primer lugar de Pro Moto, luego de registrar el mejor desempeño general de la competencia.

La confirmación llegó durante la ceremonia de premiación y clausura celebrada el domingo 16 de agosto en Monclova. Autoridades estatales, municipales y representantes de la CANACO Torreón reconocieron a los pilotos más destacados y distribuyeron una bolsa de un millón de pesos entre las categorías participantes.

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Reynoso, originario de la Ciudad de México y competidor con el número 4X, había sido el primer piloto del Rally de Competencia en cruzar la meta instalada en el Lienzo Charro de Monclova. Sin embargo, su título todavía debía esperar la revisión del cronometraje, los controles de ruta, los registros de GPS y las posibles penalizaciones.

Una vez concluido ese procedimiento, el motociclista fue reconocido como el piloto más rápido de la edición 2026. De esta manera, transformó su llegada física en una doble conquista: campeón de Pro Moto y ganador absoluto de la Coahuila 1000.

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¿Quiénes ganaron la Coahuila 1000 2026?

Además del triunfo de Mauricio Reynoso, Emilio Velázquez encabezó la categoría Rookie Moto, mientras que Leonicio Reynoso se llevó los máximos honores en Sportsman Moto.

En las categorías para automóviles, Edson Valenzuela ganó la Clase 5/1600; Miguel Pablo se impuso en la Clase 12; Oswaldo Navarro fue el vencedor de la Clase 17; Ramiro Hernández conquistó la Clase 5 Libre; Juan González obtuvo el primer lugar de la Clase 10 y Carlos Lostanau dominó la Clase 1.

Dentro de los vehículos utilitarios, Óscar Alvídrez consiguió la victoria en UTV N/A, Jesús Quintero subió a lo más alto del podio en UTV Turbo y Jairo Salazar fue coronado como campeón de UTV Pro.

Los ganadores por categoría de la Coahuila 1000 2026 quedaron de la siguiente manera:

Overall: Mauricio Reynoso

Pro Moto: Mauricio Reynoso

Rookie Moto: Emilio Velázquez

Sportsman Moto: Leonicio Reynoso

Clase 5/1600: Edson Valenzuela

Clase 12: Miguel Pablo

Clase 17: Oswaldo Navarro

Clase 5 Libre: Ramiro Hernández

Clase 10: Juan González

Clase 1: Carlos Lostanau

UTV N/A: Óscar Alvídrez

UTV Turbo: Jesús Quintero

UTV Pro: Jairo Salazar

La convocatoria también contemplaba las divisiones Clase 9 y Pro Quad; sin embargo, estas no aparecen dentro de las categorías premiadas en los reportes finales difundidos después de la ceremonia. Hasta el momento, tampoco se ha dado a conocer un acta cronométrica pública con los tiempos acumulados, penalizaciones o diferencias entre los primeros lugares.

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Mauricio Reynoso conquista el desierto de Coahuila

El triunfo de Reynoso cerró una edición marcada por el polvo, el calor, las brechas y el desgaste mecánico. Los participantes recorrieron cerca de mil kilómetros a través de distintas regiones de Coahuila, con una primera etapa entre Torreón y Saltillo y un segundo trayecto rumbo a Monclova.

Con la premiación celebrada en la Región Centro, la Coahuila 1000 2026 concluyó oficialmente y confirmó a Mauricio Reynoso como el nuevo rey del desierto coahuilense. El capitalino no sólo llegó antes que el resto: superó la revisión deportiva y se quedó con los dos reconocimientos más importantes del rally.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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