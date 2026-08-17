Coahuila, segundo productor nacional de sotol; mercado podría triplicarse

Chihuahua, Coahuila y Durango son los principales productores de sotol en el país, con una capacidad conjunta de hasta 500 mil litros, de los cuales alrededor del 80 por ciento se destina al mercado de exportación, principalmente a Estados Unidos, informó Roberto Palacios Cabral, presidente del Consejo Nacional de Productores de Sotol. Explicó que Chihuahua concentra la mayor capacidad de producción, con hasta 65 por ciento del total, aunque cuenta principalmente con numerosos pequeños productores. Coahuila aporta alrededor de 15 por ciento y el resto corresponde a Durango.

Palacios Cabral señaló que alcanzar los 500 mil litros anuales no siempre es posible, debido a que el sotol proviene de una planta silvestre cuyos ciclos y volúmenes de producción pueden variar. Este año, dijo, las condiciones fueron particularmente complicadas. Destacó que el mercado internacional concentra la mayor demanda, pues cerca del 80 por ciento del sotol producido se exporta, principalmente a Estados Unidos, aunque también llega a otros países. Añadió que su denominación de origen y su arraigo cultural lo convierten en un producto atractivo.

En Coahuila se producen actualmente entre 25 mil y 30 mil litros de sotol al año, aunque existe capacidad para alcanzar hasta 100 mil litros. Entre las casas productoras mencionó a Destiladora La Tradición de la Familia, en General Cepeda; Sotol Spirits, en Torreón; Hasta Siempre, en Cuatro Ciénegas; Casa Sotol de Arrillaga; Los Amigos de Desierto Calavera, en Ramos Arizpe, y Sotolera Jacobo, en Parras, entre otras. Asimismo, resaltó la importancia de la denominación de origen del sotol para Coahuila y recordó que durante el gobierno de Enrique Martínez y Martínez se impulsaron acciones para consolidarla.