Aumentan denuncias por maltrato animal en Coahuila; Dignidad Animal reporta 11 casos vinculados a proceso

La declaración se da luego de que en redes sociales comenzara a circular un nuevo señalamiento por presunto maltrato animal en la colonia Zapalinamé, de Saltillo, donde vecinos pidieron la intervención de las autoridades para verificar las condiciones de las mascotas.

La participación ciudadana en la denuncia de casos de abandono, maltrato y crueldad animal ha aumentado en Coahuila , de acuerdo con Alejandro Gutiérrez, de Dignidad Animal, quien señaló que el fenómeno no puede atribuirse únicamente a un caso específico, sino al avance que han tenido las denuncias ante las autoridades.

Gutiérrez explicó que en Dignidad Animal han dado seguimiento a 16 denuncias que han llegado a tribunales en el estado, de las cuales 11 han sido vinculadas a proceso.

El representante de la organización consideró que la atención de las autoridades, junto con la difusión de los casos en redes sociales y medios de comunicación, han contribuido a que más ciudadanos se animen a reportar situaciones que consideran constitutivas de maltrato animal.

“Desde que ya hay eco, desde que la autoridad atiende, desde la difusión en redes, en medios (...), sí, sin duda que se han incrementado sustancialmente las denuncias”, afirmó.

Gutiérrez aclaró que los reportes recibidos no siempre resultan ser casos comprobados, pero indicó que existe un número importante de denuncias relacionadas con abandono, maltrato y crueldad.

Ante el incremento de denuncias, el representante de Dignidad Animal explicó que la organización revisa los casos que recibe antes de canalizarlos ante las autoridades correspondientes.

“En Dignidad Animal todos los casos los analizamos y los que creemos que tienen sustento, los transferimos y los procesamos con la autoridad correspondiente”, explicó.

Sobre el reporte que actualmente circula en redes sociales respecto a un supuesto caso de maltrato en la colonia Zapalinamé, Gutiérrez indicó que verificaría con la oficina de Dignidad Animal si el caso ya había sido reportado formalmente.

El caso comenzó a difundirse en grupos locales de redes sociales, donde vecinos señalaron que presuntamente han escuchado golpes y lamentos de animales provenientes de un domicilio y solicitaron la intervención de la Policía Ambiental y autoridades municipales.