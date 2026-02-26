Auto invade carril y provoca caída de motociclista en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Auto invade carril y provoca caída de motociclista en Saltillo
    Paramédicos valoraron al conductor de la motocicleta en el lugar del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El joven fue valorado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario tras descartarse lesiones de gravedad

Al piso fue a dar un motociclista al que le fue cortada la circulación cuando transitaba por el bulevar Presidente Lázaro Cárdenas, en su cruce con José María Lafragua, luego de que un auto se le metiera en el camino, en Saltillo.

Bruno David ¨N¨, de 24 años, transitaba a bordo de su motocicleta sobre Lázaro Cárdenas con dirección a Paseo de la Reforma, pero en el cruce con la calle mencionada un vehículo que circulaba por el carril central se le metió.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: torton derriba barda de vivienda tras perder el control en la Vista Hermosa

$!Testigos solicitaron apoyo al 911 tras observar la caída del motociclista.
Testigos solicitaron apoyo al 911 tras observar la caída del motociclista. ULISES MARTÍNEZ

Se trató de Francisco Javier ¨N¨, de 50 años, quien circulaba a bordo de un vehículo Toyota Camry sobre Cárdenas y dio vuelta hacia Lafragua.

$!Conductores involucrados buscaron llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.
Conductores involucrados buscaron llegar a un acuerdo por los daños ocasionados. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista no logró esquivar el impacto y se estrelló contra el ángulo delantero derecho del auto, cayendo al pavimento. Testigos realizaron el reporte al número de emergencias 911, arribando una unidad de la Secretaría de Salud.

Tras su valoración, se descartaron lesiones de gravedad, por lo que permaneció en el lugar para tratar de llegar a un convenio por los daños y lesiones que se pudieron originar del siniestro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?
true

POLITICÓN: Monclova en la zozobra... hoy se define el futuro de AHMSA y las regiones Centro y Carbonífera
Operativos conjuntos forman parte del blindaje de seguridad implementado en la entidad.

Coahuila implementa mesa operativa de seguridad con mandos federales
Los resultados se producen en un momento en que los fabricantes de automóviles de todo el mundo buscan dar marcha atrás en sus planes de vehículos eléctricos.

Registra Stellantis la primera pérdida anual en su historia
Respuesta. Desde que el evento fue anunciado a finales del 2025 los fans del cantante aseguraron su boleto para el espectáculo.

¡Cuenta regresiva! Alistan detalles para ‘Yandel Sinfónico’ en Saltillo
El pueblo de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, es un bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Así es Tapalpa, el pueblito donde el Mencho se refugió por última vez
Un abogado de Nicolás Maduro, el líder venezolano que fue secuestrado de su país por las fuerzas estadounidenses el mes pasado y acusado de delitos federales, afirma que la administración Trump impide que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.

EU impide que Venezuela pague la defensa de Maduro, según su abogado