Auto invade carril y provoca caída de motociclista en Saltillo

Al piso fue a dar un motociclista al que le fue cortada la circulación cuando transitaba por el bulevar Presidente Lázaro Cárdenas, en su cruce con José María Lafragua, luego de que un auto se le metiera en el camino, en Saltillo.

Bruno David ¨N¨, de 24 años, transitaba a bordo de su motocicleta sobre Lázaro Cárdenas con dirección a Paseo de la Reforma, pero en el cruce con la calle mencionada un vehículo que circulaba por el carril central se le metió.

