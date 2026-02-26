Auto invade carril y provoca caída de motociclista en Saltillo
El joven fue valorado por paramédicos y no requirió traslado hospitalario tras descartarse lesiones de gravedad
Al piso fue a dar un motociclista al que le fue cortada la circulación cuando transitaba por el bulevar Presidente Lázaro Cárdenas, en su cruce con José María Lafragua, luego de que un auto se le metiera en el camino, en Saltillo.
Bruno David ¨N¨, de 24 años, transitaba a bordo de su motocicleta sobre Lázaro Cárdenas con dirección a Paseo de la Reforma, pero en el cruce con la calle mencionada un vehículo que circulaba por el carril central se le metió.
Se trató de Francisco Javier ¨N¨, de 50 años, quien circulaba a bordo de un vehículo Toyota Camry sobre Cárdenas y dio vuelta hacia Lafragua.
El motociclista no logró esquivar el impacto y se estrelló contra el ángulo delantero derecho del auto, cayendo al pavimento. Testigos realizaron el reporte al número de emergencias 911, arribando una unidad de la Secretaría de Salud.
Tras su valoración, se descartaron lesiones de gravedad, por lo que permaneció en el lugar para tratar de llegar a un convenio por los daños y lesiones que se pudieron originar del siniestro.