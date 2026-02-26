Saltillo: torton derriba barda de vivienda tras perder el control en la Vista Hermosa

Un accidente se registró la mañana de este jueves en la colonia Vista Hermosa en Saltillo, luego de que el conductor de un camión tipo torton perdiera el control y se impactara contra un domicilio en construcción.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles San Javier y Ruiseñor, donde vecinos reportaron el estruendo al sistema de emergencias 911, movilizándose una unidad de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja.

