Saltillo: torton derriba barda de vivienda tras perder el control en la Vista Hermosa

Saltillo
/ 26 febrero 2026
    Saltillo: torton derriba barda de vivienda tras perder el control en la Vista Hermosa
    El inmueble se encontraba deshabitado al momento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El conductor resultó ileso y no se reportaron personas lesionadas, pese a los daños ocasionados en la fachada del domicilio

Un accidente se registró la mañana de este jueves en la colonia Vista Hermosa en Saltillo, luego de que el conductor de un camión tipo torton perdiera el control y se impactara contra un domicilio en construcción.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles San Javier y Ruiseñor, donde vecinos reportaron el estruendo al sistema de emergencias 911, movilizándose una unidad de la Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja.

TE PUEDE INTERESAR: Por exceso de velocidad, vuelcan universitarios en Saltillo

El impacto provocó daños estructurales en muros y castillos del domicilio afectado.
El impacto provocó daños estructurales en muros y castillos del domicilio afectado. ULISES MARTÍNEZ

Conforme al personal de la Policía, el operador circulaba a una velocidad superior a la permitida y, al tomar la intersección, perdió el control. La unidad quedó incrustada en la fachada de la vivienda, lo que provocó daños en la estructura, con caída de bloques y afectaciones en muros y castillos. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, ya que el inmueble estaba deshabitado y el conductor resultó ileso.

Autoridades municipales acudieron para abanderar la zona y evitar riesgos a vecinos.
Autoridades municipales acudieron para abanderar la zona y evitar riesgos a vecinos. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento, abanderar la zona y coordinar el retiro del camión con apoyo de una grúa. Asimismo, se solicitó la presencia de la aseguradora de la unidad, que deberá responder por los daños ocasionados al domicilio.

