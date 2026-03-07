Auto sale volando y termina sobre otro, al sur de Saltillo; hay dos lesionados

Dos personas fueron llevadas a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS, luego de haber participado en un fuerte accidente la tarde de este sábado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.

Conforme a testigos del accidente, un vehículo salió de la colonia Lomas de Lourdes y se incorporó sin precaución al carril de alta velocidad, donde circulaba una mujer por Emilio Arizpe de la Maza con dirección al periférico.

TE PUEDE INTERESAR: Mercadito de a peso, alivio económico para las familias de Ramos Arizpe