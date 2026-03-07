Auto sale volando y termina sobre otro, al sur de Saltillo; hay dos lesionados
Un fuerte accidente vial registrado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza dejó dos personas lesionadas, luego de que un vehículo se incorporó sin precaución al carril de alta velocidad y provocó una volcadura
Dos personas fueron llevadas a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS, luego de haber participado en un fuerte accidente la tarde de este sábado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.
Conforme a testigos del accidente, un vehículo salió de la colonia Lomas de Lourdes y se incorporó sin precaución al carril de alta velocidad, donde circulaba una mujer por Emilio Arizpe de la Maza con dirección al periférico.
Se trataba de Frida Paola “N”, de 30 años, quien conducía el vehículo Fiat del cual perdió el control al asustarse luego de que el auto se atravesó y se dirigió contra el camellón central.
Pasó por encima de este y volcó sobre el vehículo Ford Focus conducido por Vicente “N”, de 53 años, quien iba acompañado de Paulo Gabriel, de 11 años.
El vehículo de Paola cayó encima del auto de Vicente y posteriormente cayó sobre el pavimento, quedando con el toldo sobre el pavimento. Automovilistas y testigos se detuvieron y ayudaron a salir a la mujer del auto.
Personal de la Cruz Roja acudió a atender y valorar a los tripulantes de los autos, quienes fueron llevados con diversas lesiones a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS para su atención correspondiente.
Personal de Tránsito Municipal dio vialidad a los automóviles, pues la fila se formó por varios kilómetros. Finalmente se llamó a las grúas para mover los autos y llevarlos a un corralón de la ciudad, mientras la autoridad competente deslinda responsabilidades.