Auto sale volando y termina sobre otro, al sur de Saltillo; hay dos lesionados

Saltillo
/ 7 marzo 2026
    Auto sale volando y termina sobre otro, al sur de Saltillo; hay dos lesionados
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron maniobras para agilizar la circulación mientras grúas retiraban los vehículos involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Un fuerte accidente vial registrado en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza dejó dos personas lesionadas, luego de que un vehículo se incorporó sin precaución al carril de alta velocidad y provocó una volcadura

Dos personas fueron llevadas a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS, luego de haber participado en un fuerte accidente la tarde de este sábado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo.

Conforme a testigos del accidente, un vehículo salió de la colonia Lomas de Lourdes y se incorporó sin precaución al carril de alta velocidad, donde circulaba una mujer por Emilio Arizpe de la Maza con dirección al periférico.

$!Personal de la Cruz Roja acudió a atender y valorar a los tripulantes de los autos, quienes fueron llevados con diversas lesiones a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS.
Personal de la Cruz Roja acudió a atender y valorar a los tripulantes de los autos, quienes fueron llevados con diversas lesiones a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS. ULISES MARTÍNEZ

Se trataba de Frida Paola “N”, de 30 años, quien conducía el vehículo Fiat del cual perdió el control al asustarse luego de que el auto se atravesó y se dirigió contra el camellón central.

Pasó por encima de este y volcó sobre el vehículo Ford Focus conducido por Vicente “N”, de 53 años, quien iba acompañado de Paulo Gabriel, de 11 años.

$!Uno de los vehículos volcó tras impactarse y pasar sobre el camellón central, quedando con el toldo sobre el pavimento.
Uno de los vehículos volcó tras impactarse y pasar sobre el camellón central, quedando con el toldo sobre el pavimento. ULISES MARTÍNEZ

El vehículo de Paola cayó encima del auto de Vicente y posteriormente cayó sobre el pavimento, quedando con el toldo sobre el pavimento. Automovilistas y testigos se detuvieron y ayudaron a salir a la mujer del auto.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los lesionados a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a los lesionados a la Clínica Dos del IMSS para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

Personal de la Cruz Roja acudió a atender y valorar a los tripulantes de los autos, quienes fueron llevados con diversas lesiones a las instalaciones de la Clínica Dos del IMSS para su atención correspondiente.

$!El accidente ocurrió la tarde de este sábado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, lo que generó intensa movilización de cuerpos de emergencia.
El accidente ocurrió la tarde de este sábado sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, lo que generó intensa movilización de cuerpos de emergencia. ULISES MARTÍNEZ

Personal de Tránsito Municipal dio vialidad a los automóviles, pues la fila se formó por varios kilómetros. Finalmente se llamó a las grúas para mover los autos y llevarlos a un corralón de la ciudad, mientras la autoridad competente deslinda responsabilidades.

