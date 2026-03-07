Mercadito de a peso, alivio económico para las familias de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La tercera edición del programa “Mercadito de a peso, Todos por más-Mejora”, impulsado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, representó un alivio económico para cientos de familias y una muestra del respaldo ciudadano a esta estrategia social enfocada en fortalecer el gasto doméstico.

La jornada se realizó en la plaza pública de la colonia Parajes de Los Pinos, en Ramos Arzipe, donde vecinos destacaron que esta iniciativa permite adquirir artículos de primera necesidad a precios simbólicos, lo que se traduce en un ahorro considerable frente a los costos habituales.

Ana Yadira, ama de casa que acudió al punto de venta, explicó que este tipo de acciones impactan directamente en la administración de los recursos familiares.

“Me parece muy bien este programa, ahora puedo comprar más cosas para mis hijos o mi esposo”, comentó.

VECINOS RECONOCEN EL IMPACTO DEL PROGRAMA

Para muchos habitantes, la iniciativa representa una oportunidad de destinar su dinero a otras necesidades prioritarias.

Johan Martínez explicó que gracias a esta dinámica es posible aprovechar mejor el presupuesto semanal.

“Vengo por el paquete completo y así puedo comprar más cosas. También puedo ayudar a mi familia en otros gastos. Quiero agradecerle a Tomás Gutiérrez por este programa”, expresó.

En el mismo sentido, Sandra Lucía, residente del sector, señaló que la iniciativa resulta especialmente útil para quienes cuentan con ingresos limitados.

“Es muy buen ahorro, porque algunas personas no cuentan con el ingreso suficiente”, indicó.

A través de esta estrategia, los asistentes pueden adquirir diversos productos básicos a bajo costo. Mientras que una compra similar puede alcanzar alrededor de 600 pesos en otros establecimientos, en esta jornada los artículos se obtienen por aproximadamente 140 pesos, lo que representa un ahorro cercano a 460 pesos, es decir, más del 75 por ciento del precio habitual.