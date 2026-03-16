Autoridades de Coahuila y NL detienen a tres cubanos por robo

En un operativo coordinado con autoridades de Nuevo León, la Fiscalía General del Estado de Coahuila y la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo lograron detener a tres hombres señalados como probables responsables de un robo a una caja fuerte en Saltillo y de otro hecho similar registrado en Monterrey.

Tras recibir el reporte de un robo en una notaría ubicada en la colonia Doctores, en Saltillo, la Comisaría, por medio del Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto, inició las indagatorias para ubicar a los responsables.

Mediante el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) y del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila, las autoridades lograron identificar a los sospechosos y dar seguimiento a su desplazamiento en un vehículo Chevrolet, en el que presuntamente escaparon con rumbo al estado de Nuevo León.

En las investigaciones participaron elementos de distintas corporaciones, entre ellas la Policía de Saltillo, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal.

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Más tarde, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad de Monterrey, la Policía Metropolitana de Investigación y el C4 de esa ciudad, se logró ubicar y detener a los tres probables responsables: Willians “N”, de 30 años; Daniel “N”, de 34; y Neuri “N”, de 28, todos originarios de Cuba.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, junto con un vehículo y diversas herramientas que presuntamente eran utilizadas para forzar cajas fuertes.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, destacó la coordinación entre la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y las autoridades estatales, así como la colaboración posterior entre las corporaciones de Coahuila y Nuevo León que permitió la detención de los sospechosos.