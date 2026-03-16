Realizan ‘Operativo Limpia’ en 9 colonias conflictivas del oriente de Saltillo para identificar generadores de violencia

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Realizan ‘Operativo Limpia’ en 9 colonias conflictivas del oriente de Saltillo para identificar generadores de violencia
    Participan en operativo la Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional. CORTESÍA

La presencia policiaca se ha intensificado, especialmente en el oriente de Saltillo.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la presencia policiaca que se ha visto reforzada en diversas colonias de Saltillo, principalmente al oriente de la ciudad, se debe a la implementación del “Operativo Limpia”.

De acuerdo con la Fiscalía, este operativo se ha desarrollado en los últimos cinco fines de semana, con el despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

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Según los datos de la Fiscalía, estas autoridades han realizado recorridos encabezados por la delegación Región Sureste de la Fiscalía, en las colonias Misión Cerritos, Santa Lucía, Prados de San José, Gaspar Valdés, Puerta del Oriente, Sierra Blanca, Loma Linda, Mirasierra y Zaragoza de Saltillo.

Mientras tanto, la autoridad dijo que este operativo también fue implementado en Parras de la Fuente, en las colonias Miramar, Viñedos, Emiliano Zapata, Ermita de Guadalupe, Agua de los Padres, Valle de Parras y Perico.

Estas colonias son, según la autoridad, puntos que están identificados como los de mayor conflicto en ambos municipios.

“Estas acciones buscan fortalecer la presencia policial, prevenir delitos y brindar mayor seguridad a las familias coahuilenses”, dijo la Fiscalía.

En ese sentido, informaron que de este operativo se han asegurado al menos 100 generadores de violencia a lo largo de los últimos cinco fines de semana.

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Entre estos generadores, está la detención de personas que han participado en riñas, alteración del orden, posesión de narcóticos, armas blancas y armas de fuego, y otras que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Además de los recorridos en Saltillo y Parras, la autoridad informó que en anteriores semanas, el operativo se ha desplegado en puntos de conflicto de Arteaga y Ramos Arizpe.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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