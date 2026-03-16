Realizan ‘Operativo Limpia’ en 9 colonias conflictivas del oriente de Saltillo para identificar generadores de violencia

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la presencia policiaca que se ha visto reforzada en diversas colonias de Saltillo, principalmente al oriente de la ciudad, se debe a la implementación del “Operativo Limpia”.

De acuerdo con la Fiscalía, este operativo se ha desarrollado en los últimos cinco fines de semana, con el despliegue de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Apuntaría a suicidio, caso de mujer encontrada sin vida en baldío de la Vista Hermosa de Saltillo

Según los datos de la Fiscalía, estas autoridades han realizado recorridos encabezados por la delegación Región Sureste de la Fiscalía, en las colonias Misión Cerritos, Santa Lucía, Prados de San José, Gaspar Valdés, Puerta del Oriente, Sierra Blanca, Loma Linda, Mirasierra y Zaragoza de Saltillo.

Mientras tanto, la autoridad dijo que este operativo también fue implementado en Parras de la Fuente, en las colonias Miramar, Viñedos, Emiliano Zapata, Ermita de Guadalupe, Agua de los Padres, Valle de Parras y Perico.

Estas colonias son, según la autoridad, puntos que están identificados como los de mayor conflicto en ambos municipios.

“Estas acciones buscan fortalecer la presencia policial, prevenir delitos y brindar mayor seguridad a las familias coahuilenses”, dijo la Fiscalía.

En ese sentido, informaron que de este operativo se han asegurado al menos 100 generadores de violencia a lo largo de los últimos cinco fines de semana.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo Limpia en Saltillo y Ramos Arizpe deja 18 detenidos; participan Marina, Sedena y Guardia Nacional

Entre estos generadores, está la detención de personas que han participado en riñas, alteración del orden, posesión de narcóticos, armas blancas y armas de fuego, y otras que contaban con órdenes de aprehensión vigentes.

Además de los recorridos en Saltillo y Parras, la autoridad informó que en anteriores semanas, el operativo se ha desplegado en puntos de conflicto de Arteaga y Ramos Arizpe.