Autoridades federales realizan operativos para retirar máquinas tragamonedas, en Saltillo

Durante la mañana y parte del mediodía de este viernes, autoridades federales llevaron a cabo un operativo en las colonias Zaragoza, Teresitas, Mirasierra y Andalucía, con el objetivo de retirar y asegurar máquinas tragamonedas instaladas en diversos puntos de estos sectores.

La movilización fue resultado de denuncias recurrentes presentadas por habitantes de las colonias intervenidas, quienes señalaron la presencia de estos aparatos en establecimientos y espacios de acceso público.