Autoridades federales realizan operativos para retirar máquinas tragamonedas, en Saltillo
COMPARTIR
Fueron cuatro colonias las que recibieron los operativos
Durante la mañana y parte del mediodía de este viernes, autoridades federales llevaron a cabo un operativo en las colonias Zaragoza, Teresitas, Mirasierra y Andalucía, con el objetivo de retirar y asegurar máquinas tragamonedas instaladas en diversos puntos de estos sectores.
La movilización fue resultado de denuncias recurrentes presentadas por habitantes de las colonias intervenidas, quienes señalaron la presencia de estos aparatos en establecimientos y espacios de acceso público.
Elementos de la autoridad federal realizaron recorridos e inspecciones en distintos sitios, donde procedieron al aseguramiento de las máquinas localizadas durante las acciones de verificación.
Hasta las 16:00 horas de este viernes, las autoridades reportaban el aseguramiento de 23 máquinas tragamonedas, cifra que podría variar conforme avanzaran las diligencias en las zonas intervenidas.
Asimismo, se informó que el personal participante en el operativo continuaba con el levantamiento de inventarios y la integración de la documentación correspondiente a las acciones realizadas, como parte de los procedimientos establecidos.