Termina hombre hospitalizado tras presunta agresión de su propio hijo en Saltillo

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    Termina hombre hospitalizado tras presunta agresión de su propio hijo en Saltillo
    Antonio ¨N¨, de 59 años, recibió atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja luego de presentar lesiones en el rostro y sangrado nasal derivado de la presunta agresión ocurrida al interior de su vivienda. ULISES MARTÍNEZ

Tras recibir el reporte ciudadano, policías municipales acudieron al domicilio y detuvieron al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades

Un hombre de 59 años resultó lesionado luego de ser agredido por su propio hijo al interior de su domicilio, ubicado en la calle Álamos, en la colonia Lomas del Bosque, en Saltillo.

Conforme a los vecinos que lo auxiliaron, Antonio ¨N¨ salió de su domicilio a solicitar ayuda, pues señaló que su hijo llegó aparentemente intoxicado, sin que se supiera bajo los efectos de qué sustancia, y lo agredió físicamente. De inmediato, los vecinos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 al percatarse de que presentaba sangrado en la nariz.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-en-hospital-tras-sufrir-graves-lesiones-en-volcadura-sobre-la-carretera-57-BG21508090
$!Vecinos del sector solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al observar que el hombre lesionado salió de su domicilio en busca de ayuda tras haber sido presuntamente atacado por su hijo.
Vecinos del sector solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911 al observar que el hombre lesionado salió de su domicilio en busca de ayuda tras haber sido presuntamente atacado por su hijo. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos. Tras entrevistarse con los involucrados y testigos, procedieron a la detención de Eduardo, de 30 años, señalado como el presunto agresor.

$!Debido a una probable fractura del tabique nasal, el lesionado fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para recibir atención médica especializada y una valoración más detallada de sus lesiones.
Debido a una probable fractura del tabique nasal, el lesionado fue trasladado a la Clínica 89 del IMSS para recibir atención médica especializada y una valoración más detallada de sus lesiones. ULISES MARTÍNEZ

El detenido fue asegurado y trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Antonio y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 89 del IMSS para recibir valoración médica, ya que presentaba una probable fractura del tabique nasal.

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