Termina hombre hospitalizado tras presunta agresión de su propio hijo en Saltillo
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Tras recibir el reporte ciudadano, policías municipales acudieron al domicilio y detuvieron al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de las autoridades
Un hombre de 59 años resultó lesionado luego de ser agredido por su propio hijo al interior de su domicilio, ubicado en la calle Álamos, en la colonia Lomas del Bosque, en Saltillo.
Conforme a los vecinos que lo auxiliaron, Antonio ¨N¨ salió de su domicilio a solicitar ayuda, pues señaló que su hijo llegó aparentemente intoxicado, sin que se supiera bajo los efectos de qué sustancia, y lo agredió físicamente. De inmediato, los vecinos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 al percatarse de que presentaba sangrado en la nariz.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y tomaron conocimiento de los hechos. Tras entrevistarse con los involucrados y testigos, procedieron a la detención de Eduardo, de 30 años, señalado como el presunto agresor.
El detenido fue asegurado y trasladado ante la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.
Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención a Antonio y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 89 del IMSS para recibir valoración médica, ya que presentaba una probable fractura del tabique nasal.