Termina hombre hospitalizado tras presunta agresión de su propio hijo en Saltillo

Un hombre de 59 años resultó lesionado luego de ser agredido por su propio hijo al interior de su domicilio, ubicado en la calle Álamos, en la colonia Lomas del Bosque, en Saltillo.

Conforme a los vecinos que lo auxiliaron, Antonio ¨N¨ salió de su domicilio a solicitar ayuda, pues señaló que su hijo llegó aparentemente intoxicado, sin que se supiera bajo los efectos de qué sustancia, y lo agredió físicamente. De inmediato, los vecinos solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911 al percatarse de que presentaba sangrado en la nariz.