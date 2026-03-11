Avanzan labores de reparación de parapetos en vialidades y mejoran vialidades, en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, mantiene acciones permanentes de mantenimiento y mejora en la infraestructura urbana de la ciudad, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y mejores condiciones de movilidad para la población.

Como parte de estas labores, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de reparación y rehabilitación de los parapetos ubicados sobre la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en su tramo sur y en sentido de poniente a oriente, a la altura del arroyo Martillo. En este punto se atendieron diversos sectores que presentaban deterioro derivado del paso del tiempo y del tránsito vehicular.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que las acciones incluyeron la restauración de estructuras dañadas, la reposición de secciones afectadas y trabajos de reforzamiento, con el propósito de garantizar la seguridad de automovilistas y peatones que transitan diariamente por esta importante vialidad.

De manera paralela, personal municipal lleva a cabo trabajos similares en distintos puntos estratégicos de las principales vialidades de la ciudad, entre ellas los bulevares Fundadores, Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza, así como en el propio periférico Luis Echeverría Álvarez, con el fin de mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana de la capital coahuilense.

“Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal, que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas brinda mantenimiento constante a las vialidades de nuestra ciudad, para ofrecer mayor seguridad vial y funcionalidad de los espacios públicos”, señaló Javier Díaz.