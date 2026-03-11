Avanzan labores de reparación de parapetos en vialidades y mejoran vialidades, en Saltillo

Saltillo
/ 11 marzo 2026
    Avanzan labores de reparación de parapetos en vialidades y mejoran vialidades, en Saltillo
    Las labores incluyeron restauración de estructuras, reposición de secciones dañadas y reforzamiento de parapetos. CORTESÍA

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” repararon parapetos en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del arroyo Martillo

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, mantiene acciones permanentes de mantenimiento y mejora en la infraestructura urbana de la ciudad, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad y mejores condiciones de movilidad para la población.

Como parte de estas labores, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” realizaron trabajos de reparación y rehabilitación de los parapetos ubicados sobre la vialidad lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, en su tramo sur y en sentido de poniente a oriente, a la altura del arroyo Martillo. En este punto se atendieron diversos sectores que presentaban deterioro derivado del paso del tiempo y del tránsito vehicular.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que las acciones incluyeron la restauración de estructuras dañadas, la reposición de secciones afectadas y trabajos de reforzamiento, con el propósito de garantizar la seguridad de automovilistas y peatones que transitan diariamente por esta importante vialidad.

De manera paralela, personal municipal lleva a cabo trabajos similares en distintos puntos estratégicos de las principales vialidades de la ciudad, entre ellas los bulevares Fundadores, Venustiano Carranza y Nazario S. Ortiz Garza, así como en el propio periférico Luis Echeverría Álvarez, con el fin de mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana de la capital coahuilense.

“Estas acciones forman parte del compromiso de la administración municipal, que con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas brinda mantenimiento constante a las vialidades de nuestra ciudad, para ofrecer mayor seguridad vial y funcionalidad de los espacios públicos”, señaló Javier Díaz.

Los trabajos buscan mejorar la seguridad y la movilidad en las vialidades de la ciudad. CORTESÍA

Asimismo, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron labores de deshierbe, retiro de basura y limpieza de desechos en el canal pluvial que corre paralelo a la calle Nopal, entre las vialidades Gordolobo y Flor de Palma, en la colonia Loma Linda.

Por otra parte, personal de la Dirección de Servicios Públicos efectuó trabajos de rehabilitación en el sistema de alumbrado público del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de sus cruces con los bulevares Manuel Ortiz de Montellano y Pedro Figueroa.

En el marco del programa “Colonias al 100”, el Gobierno Municipal también atendió las áreas verdes ubicadas entre la avenida Cerritos y las calles Misión San Antonio y Misión Santa Bertha, en el fraccionamiento Misión Cerritos.

Finalmente, el alcalde Javier Díaz González recordó a la ciudadanía que se encuentra disponible el asistente virtual “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, mediante el cual es posible reportar servicios públicos municipales.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

