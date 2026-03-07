Más de 8 mil 200 saltillenses reciben lentes, aparatos auditivos y atención dental con Amor en Movimiento

El programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo, ha beneficiado a más de 8 mil 200 personas mediante la entrega de aparatos auditivos, lentes y servicios de salud gratuitos, acercando atención médica a colonias, barrios y comunidades rurales del municipio. Desde su puesta en marcha, la iniciativa promovida por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, ha realizado 120 jornadas de atención tanto en la zona urbana como en ejidos del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos básicos para quienes enfrentan dificultades para trasladarse a las instalaciones del organismo. TE PUEDE INTERESAR: Inicia Saltillo rehabilitación de plaza en ejido San Juan de la Vaquería; beneficiará a más de 350 familias

“La intención desde el inicio fue acercarnos a las colonias, barrios y ejidos para atender a quienes más lo necesitan, porque muchas veces trasladarse hasta el DIF representa un obstáculo. Por eso decidimos llevar los servicios directamente a donde están las familias”, explicó López Naranjo. ATENCIÓN MÉDICA DIRECTA EN COLONIAS Y EJIDOS Como parte de estas jornadas, el programa ha permitido entregar mil 819 aparatos auditivos y 5 mil 574 lentes, tras la realización de estudios especializados como audiometrías y optometrías, lo que permite garantizar diagnósticos adecuados antes de la entrega de los apoyos. Además, la unidad móvil ha brindado más de 9 mil servicios dentales, que incluyen limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones, acciones que buscan mejorar la salud bucal de la población. Otra de las acciones incluidas en el programa es la entrega de glucómetros a personas que requieren monitorear sus niveles de glucosa, con el propósito de fortalecer la detección temprana y el control de la diabetes, una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia en el país.

López Naranjo destacó que el impacto de estas acciones va más allá de la atención médica inmediata, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas. “Todas estas acciones de salud cambian la vida de las personas que reciben estos apoyos. Les ayudan a mejorar su bienestar y el de sus familias. Vamos a seguir llevando esta unidad móvil a donde más se necesite”, afirmó. El programa Amor en Movimiento forma parte de las estrategias del DIF Saltillo para acercar servicios de salud y asistencia social a sectores vulnerables, especialmente en zonas donde el acceso a atención médica puede ser limitado.

