Más de 8 mil 200 saltillenses reciben lentes, aparatos auditivos y atención dental con Amor en Movimiento

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 marzo 2026
    Más de 8 mil 200 saltillenses reciben lentes, aparatos auditivos y atención dental con Amor en Movimiento
    Además de consultas y diagnósticos, el programa incluye la entrega de glucómetros para la detección y control de la diabetes. CORTESÍA

El programa del DIF Saltillo beneficia mediante jornadas de salud que llevan servicios gratuitos de audiometría, optometría, atención dental y detección de diabetes a colonias y ejidos del municipio

El programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo, ha beneficiado a más de 8 mil 200 personas mediante la entrega de aparatos auditivos, lentes y servicios de salud gratuitos, acercando atención médica a colonias, barrios y comunidades rurales del municipio.

Desde su puesta en marcha, la iniciativa promovida por Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, ha realizado 120 jornadas de atención tanto en la zona urbana como en ejidos del municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a servicios médicos básicos para quienes enfrentan dificultades para trasladarse a las instalaciones del organismo.

TE PUEDE INTERESAR: Inicia Saltillo rehabilitación de plaza en ejido San Juan de la Vaquería; beneficiará a más de 350 familias

$!La unidad móvil del programa Amor en Movimiento ha realizado 120 jornadas de salud en colonias y ejidos de Saltillo.
La unidad móvil del programa Amor en Movimiento ha realizado 120 jornadas de salud en colonias y ejidos de Saltillo. CORTESÍA

“La intención desde el inicio fue acercarnos a las colonias, barrios y ejidos para atender a quienes más lo necesitan, porque muchas veces trasladarse hasta el DIF representa un obstáculo. Por eso decidimos llevar los servicios directamente a donde están las familias”, explicó López Naranjo.

ATENCIÓN MÉDICA DIRECTA EN COLONIAS Y EJIDOS

Como parte de estas jornadas, el programa ha permitido entregar mil 819 aparatos auditivos y 5 mil 574 lentes, tras la realización de estudios especializados como audiometrías y optometrías, lo que permite garantizar diagnósticos adecuados antes de la entrega de los apoyos.

Además, la unidad móvil ha brindado más de 9 mil servicios dentales, que incluyen limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones, acciones que buscan mejorar la salud bucal de la población.

Otra de las acciones incluidas en el programa es la entrega de glucómetros a personas que requieren monitorear sus niveles de glucosa, con el propósito de fortalecer la detección temprana y el control de la diabetes, una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia en el país.

$!Durante las brigadas se entregan lentes, aparatos auditivos y servicios dentales gratuitos a la población.
Durante las brigadas se entregan lentes, aparatos auditivos y servicios dentales gratuitos a la población. CORTESÍA

López Naranjo destacó que el impacto de estas acciones va más allá de la atención médica inmediata, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

“Todas estas acciones de salud cambian la vida de las personas que reciben estos apoyos. Les ayudan a mejorar su bienestar y el de sus familias. Vamos a seguir llevando esta unidad móvil a donde más se necesite”, afirmó.

El programa Amor en Movimiento forma parte de las estrategias del DIF Saltillo para acercar servicios de salud y asistencia social a sectores vulnerables, especialmente en zonas donde el acceso a atención médica puede ser limitado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No pasa nada

No pasa nada
true

El escabroso -y escandaloso- caso de ‘Lady Relojes’
Los hombres con los mayores ingresos en Coahuila representan el doble de las mujeres que están en el mismo tabulador.

8M: Acaparan los hombres salarios más altos en Coahuila
true

POLITICÓN: ¿Delatará Karina Barrón al ‘cerebro’ del montaje contra Waldo Fernández?

El cuerpo fue trasladado al Semefo para la necropsia mientras autoridades integran la carpeta de investigación.

Hombre se quita al vida en la cochera de su vivienda, al oriente de Saltillo
¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro

¿Qué hacer en Saltillo? Conciertos de Pesado y Yandel Sinfónico, magia y teatro
De niño, Dhruv Kazi estaba obsesionado con los perros.

¿Tener un perro alarga la vida?
En definitiva, un cabello sano es un cabello que puede crecer.

Cómo hacer crecer el pelo rápido: hábitos clave para lograr una melena más fuerte