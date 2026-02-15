Ayuntamiento de Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades en bulevares y colonias

Con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana y reducir riesgos para automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó un operativo permanente de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González informó que las labores incluyen reparación de baches profundos, renivelación de superficies y aplicación de carpeta asfáltica caliente en tramos afectados por desgaste, hundimientos y fracturas ocasionadas por el tráfico constante y las variaciones climáticas. Estas acciones se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas. TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias

VIALIDADES ESTRATÉGICAS Entre los puntos de mayor atención destaca el bulevar Venustiano Carranza, donde se interviene el tramo comprendido entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la avenida Dr. José Narro Robles, en dirección sur–norte. En esta zona se emplea maquinaria especializada de alta tecnología para agilizar los trabajos y garantizar mayor durabilidad del pavimento. De manera paralela, brigadas municipales ejecutan obras similares sobre el bulevar Antonio Cárdenas, específicamente entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de optimizar la movilidad en uno de los corredores con mayor carga vehicular. El edil subrayó que la estrategia prioriza puntos de alta circulación y aquellos reportados por la ciudadanía a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, mecanismo que permite canalizar solicitudes de manera directa al Ayuntamiento.

ZONA CENTRO Y COLONIAS Las acciones no se limitan a los bulevares principales. Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió tramos de la calle Juan Aldama, entre Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo, en la Zona Centro. Asimismo, se realizaron trabajos en la lateral del bulevar Isidro López Zertuche y en diversas calles del fraccionamiento Las Brisas, al norte de la ciudad. En el sector oriente, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron vialidades como Pascual Orozco, Gustavo A. Madero y Guillermo Prieto, en las colonias El Paraíso y La Palma. Las labores también se extendieron al ejido Cuautla, al poniente de la capital, donde se rehabilitaron segmentos de la carretera ejidal tras reportes ciudadanos.