Ayuntamiento de Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades en bulevares y colonias

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    Ayuntamiento de Saltillo intensifica rehabilitación de vialidades en bulevares y colonias
    Cuadrillas municipales trabajan en la rehabilitación del bulevar Venustiano Carranza para mejorar la seguridad y movilidad en Saltillo. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz continúa con el programa permanente de reparación de pavimento, priorizando zonas de alto flujo vehicular y reportes ciudadanos

Con el propósito de fortalecer la infraestructura urbana y reducir riesgos para automovilistas y peatones, el Gobierno Municipal de Saltillo desplegó un operativo permanente de rehabilitación de pavimento en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González informó que las labores incluyen reparación de baches profundos, renivelación de superficies y aplicación de carpeta asfáltica caliente en tramos afectados por desgaste, hundimientos y fracturas ocasionadas por el tráfico constante y las variaciones climáticas. Estas acciones se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias

El programa permanente de mantenimiento vial prioriza reportes ciudadanos canalizados mediante la plataforma "Saltillo Fácil".
El programa permanente de mantenimiento vial prioriza reportes ciudadanos canalizados mediante la plataforma “Saltillo Fácil”. CORTESÍA

VIALIDADES ESTRATÉGICAS

Entre los puntos de mayor atención destaca el bulevar Venustiano Carranza, donde se interviene el tramo comprendido entre el bulevar Luis Donaldo Colosio y la avenida Dr. José Narro Robles, en dirección sur–norte. En esta zona se emplea maquinaria especializada de alta tecnología para agilizar los trabajos y garantizar mayor durabilidad del pavimento.

De manera paralela, brigadas municipales ejecutan obras similares sobre el bulevar Antonio Cárdenas, específicamente entre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza y el periférico Luis Echeverría Álvarez, con el objetivo de optimizar la movilidad en uno de los corredores con mayor carga vehicular.

El edil subrayó que la estrategia prioriza puntos de alta circulación y aquellos reportados por la ciudadanía a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, mecanismo que permite canalizar solicitudes de manera directa al Ayuntamiento.

Se iniciaron acciones de renivelación y aplicación de carpeta asfáltica en vialidades de alto flujo vehicular.
Se iniciaron acciones de renivelación y aplicación de carpeta asfáltica en vialidades de alto flujo vehicular. CORTESÍA

ZONA CENTRO Y COLONIAS

Las acciones no se limitan a los bulevares principales. Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendió tramos de la calle Juan Aldama, entre Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo, en la Zona Centro.

Asimismo, se realizaron trabajos en la lateral del bulevar Isidro López Zertuche y en diversas calles del fraccionamiento Las Brisas, al norte de la ciudad. En el sector oriente, cuadrillas del programa “Aquí Andamos” intervinieron vialidades como Pascual Orozco, Gustavo A. Madero y Guillermo Prieto, en las colonias El Paraíso y La Palma.

Las labores también se extendieron al ejido Cuautla, al poniente de la capital, donde se rehabilitaron segmentos de la carretera ejidal tras reportes ciudadanos.

Maquinaria especializada es utilizada en los tramos intervenidos para garantizar mayor durabilidad del pavimento.
Maquinaria especializada es utilizada en los tramos intervenidos para garantizar mayor durabilidad del pavimento. CORTESÍA

En fechas recientes, el Ayuntamiento ha efectuado mejoras en arterias como Fundadores, Mirasierra, Museo del Desierto, Géminis, Nazario S. Ortiz Garza y Misión Santa Lucía, además de múltiples calles en colonias como Las Teresitas, Colinas de San Lorenzo, Hacienda Narro, Vicente Guerrero, Nueva Tlaxcala y Satélite Norte, entre otras.

El alcalde reiteró que el mantenimiento de la infraestructura vial será una labor continua para fortalecer la seguridad, reducir tiempos de traslado y elevar la calidad de vida tanto de residentes como de visitantes.

