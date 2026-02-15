‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias
    Las rutas troncales gratuitas operan con 35 unidades equipadas con aire acondicionado, wifi y accesibilidad universal, beneficiando a miles de usuarios diariamente. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó que el esquema de transporte con tarifa cero ha beneficiado directamente a miles de usuarios, fortaleciendo la economía familiar y ampliando la movilidad urbana en la capital de Coahuila

El programa social Aquí Vamos Gratis ha generado un ahorro acumulado superior a los 32.4 millones de pesos para la población de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González al presentar un balance preliminar de resultados.

De acuerdo con el edil, el beneficio económico se ha reflejado a través de más de 2.4 millones de traslados realizados en las rutas troncales con tarifa cero, lo que ha permitido que las familias redirijan recursos que anteriormente destinaban al transporte público hacia otros gastos prioritarios como alimentación, educación y servicios.

$!Más de 2.4 millones de traslados gratuitos se han realizado a través del programa Aquí Vamos Gratis, fortaleciendo la movilidad urbana en Saltillo.
Más de 2.4 millones de traslados gratuitos se han realizado a través del programa Aquí Vamos Gratis, fortaleciendo la movilidad urbana en Saltillo. CORTESÍA

“El impacto más importante es el ahorro directo en el bolsillo de las y los saltillenses, además de la posibilidad de impulsar una movilidad más equitativa en todos los sectores de la ciudad”, señaló el presidente municipal.

El programa, implementado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha permitido que uno de cada cinco habitantes se encuentre a una distancia caminable de las rutas troncales gratuitas, ampliando así la cobertura del sistema de transporte urbano.

Actualmente operan cuatro corredores principales: Norte–Sur, Sur–Norte, Oriente–Poniente y Poniente–Oriente, atendidos por 35 unidades con capacidad para 77 pasajeros cada una. Las unidades están equipadas con aire acondicionado, conexión wifi y rampas de acceso universal, lo que, según la autoridad municipal, representa una mejora sustancial en la experiencia del usuario y en la inclusión de personas con movilidad reducida.

$!El alcalde Javier Díaz informó que el programa Aquí Vamos Gratis ha generado un ahorro acumulado superior a 32.4 millones de pesos para las familias de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz informó que el programa Aquí Vamos Gratis ha generado un ahorro acumulado superior a 32.4 millones de pesos para las familias de Saltillo. CORTESÍA

El alcalde subrayó que el esquema no solo contribuye a la economía doméstica, sino que también incide en el fortalecimiento de la educación y en la dinamización de la ciudad al facilitar el traslado diario de estudiantes, trabajadores y personas adultas mayores.

Con cifras aún en proceso de actualización, el gobierno municipal sostiene que el balance del programa es positivo y proyecta su consolidación como uno de los ejes centrales de la política de movilidad urbana en la capital coahuilense.

