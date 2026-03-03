Ayuntamiento de Saltillo interviene ante CFE por altas tarifas en bombeo de agua

Luego de que el gerente de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, informó que las tarifas eléctricas industriales obligan a ajustar horarios de bombeo en algunos pozos, el alcalde Javier Díaz González confirmó que el Municipio ya interviene ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar el esquema de cobros.

Comentó que en ciertos horarios considerados “pico”, el costo de operar los pozos se incrementa de forma considerable. “Si nosotros bombeáramos agua dos horas más en donde la tarifa está en lo más alto, por cada pozo sería más de 150 mil pesos al mes nada más por esas dos horas”, dijo.

Añadió que, dependiendo de la profundidad y capacidad de extracción, el sobrecosto puede alcanzar hasta 300 mil pesos mensuales por pozo. “Estás hablando de una gran cantidad de millones de pesos por la cantidad de pozos que tiene Aguas de Saltillo”, comentó.

Compartió que actualmente se espera un cambio en el esquema tarifario durante marzo, lo que permitiría ampliar entre dos y tres horas el bombeo en ciertos sectores. “Aquí lo que tenemos que buscar es que nos ayuden a nosotros”, expresó, al señalar que tanto el Municipio como AGSAL son de los principales usuarios de CFE en la región sureste.

El Alcalde reconoció que la tarifa aplicada es de tipo industrial y que en determinados periodos “se va inalcanzable en el tema del costo”. Aseguró que el objetivo es mantener el servicio y buscar condiciones que permitan operar los pozos sin que el incremento en las tarifas represente una carga financiera excesiva.