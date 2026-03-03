Ayuntamiento de Saltillo interviene ante CFE por altas tarifas en bombeo de agua

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Ayuntamiento de Saltillo interviene ante CFE por altas tarifas en bombeo de agua
    Autoridades municipales buscan ajuste para evitar afectaciones en el servicio, detalló Javier Díaz. CORTESÍA

Alcalde señala que en horarios pico el costo adicional puede superar los 150 mil pesos mensuales por pozo

Luego de que el gerente de Aguas de Saltillo, Iván José Vicente García, informó que las tarifas eléctricas industriales obligan a ajustar horarios de bombeo en algunos pozos, el alcalde Javier Díaz González confirmó que el Municipio ya interviene ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar el esquema de cobros.

Comentó que en ciertos horarios considerados “pico”, el costo de operar los pozos se incrementa de forma considerable. “Si nosotros bombeáramos agua dos horas más en donde la tarifa está en lo más alto, por cada pozo sería más de 150 mil pesos al mes nada más por esas dos horas”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes de capitales del país respaldan liderazgo de Javier Díaz al frente de la ACCM

Añadió que, dependiendo de la profundidad y capacidad de extracción, el sobrecosto puede alcanzar hasta 300 mil pesos mensuales por pozo. “Estás hablando de una gran cantidad de millones de pesos por la cantidad de pozos que tiene Aguas de Saltillo”, comentó.

Compartió que actualmente se espera un cambio en el esquema tarifario durante marzo, lo que permitiría ampliar entre dos y tres horas el bombeo en ciertos sectores. “Aquí lo que tenemos que buscar es que nos ayuden a nosotros”, expresó, al señalar que tanto el Municipio como AGSAL son de los principales usuarios de CFE en la región sureste.

El Alcalde reconoció que la tarifa aplicada es de tipo industrial y que en determinados periodos “se va inalcanzable en el tema del costo”. Aseguró que el objetivo es mantener el servicio y buscar condiciones que permitan operar los pozos sin que el incremento en las tarifas represente una carga financiera excesiva.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
Pozos
electricidad

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La impunidad no se toca

La impunidad no se toca
true

Vigila Estados Unidos a iraníes en México tras muerte del ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados

Detienen a ‘Lady Relojes’: cae joven en Ramos Arizpe por presunto fraude millonario con relojes clonados
Se espera que el Reino Unido permita a Estados Unidos utilizar la RAF Fairford en Gloucestershire y la Diego García en las Islas Chagos para bombardear las “ciudades de misiles” de Irán.

Trump reprende a Starmer por la negativa del Reino Unido a respaldar ataques contra Irán
Las sedes fueron el Multideportivo El Sarape, Pueblo Insurgentes y el domo del Instituto Estatal del Deporte.

Más de 100 jóvenes participan en torneo amateur de box Auténticos Novatos en Saltillo
El ministro de Exteriores español calificó la operación detrás de este tipo de ataques de “acción unilateral”, justificando así la decisión de restringir el uso de bases militares a Estados Unidos.

El gobierno de España niega a EU el uso de sus bases militares para el ataque a Irán
Trump declaró el domingo que el ejército estadounidense tiene la intención de mantener su ataque contra Irán durante “cuatro a cinco semanas” si es necesario, insistiendo en que “no será difícil” para Israel y Estados Unidos mantener la intensidad de la batalla, aun cuando advirtió sobre la posibilidad de más bajas estadounidenses.

Trump prevé una guerra de semanas y plantea escenarios contradictorios sobre el futuro de Irán