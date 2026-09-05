Ayuntamiento y H-E-B reforestan plaza al sur de Saltillo; suman trueno y pino para mejorar áreas verdes

La actividad se desarrolló en el área ubicada entre las calles 26, 24 y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde fueron plantados ejemplares de Trueno y Pino Piñonero, especies que contribuirán a mejorar la imagen del sector y generar un entorno más favorable para quienes utilizan este espacio público.

Una plaza pública de la colonia Colinas del Sur fue intervenida con una jornada de reforestación como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Saltillo para recuperar espacios urbanos y ampliar las áreas verdes disponibles para las familias.

La jornada fue realizada mediante una colaboración entre el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la cadena de supermercados H-E-B, con lo que se incorporó la participación de la iniciativa privada en una acción enfocada directamente en beneficio de los habitantes de la colonia.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se mantiene una estrategia constante para reforestar y recuperar espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Explicó que uno de los objetivos es involucrar tanto a empresas como a la propia comunidad en estas labores, de manera que la recuperación de áreas verdes no se limite a la plantación de árboles, sino que también permita contar con sitios más agradables para la convivencia, el descanso y la recreación.

El funcionario destacó además la importancia de que empresas con presencia en la ciudad participen en proyectos de responsabilidad social que tengan un impacto directo en las colonias, por lo que reconoció la colaboración de H-E-B durante esta jornada.