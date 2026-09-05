Ayuntamiento y H-E-B reforestan plaza al sur de Saltillo; suman trueno y pino para mejorar áreas verdes

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Ayuntamiento y H-E-B reforestan plaza al sur de Saltillo; suman trueno y pino para mejorar áreas verdes
    Personal del Gobierno de Saltillo y H-E-B participó en la reforestación de una plaza de Colinas del Sur. CORTESÍA

Gobierno de Saltillo y H-E-B unieron esfuerzos para fortalecer las áreas verdes y mejorar un espacio de convivencia en Colinas del Sur

Una plaza pública de la colonia Colinas del Sur fue intervenida con una jornada de reforestación como parte de las acciones que impulsa el Gobierno de Saltillo para recuperar espacios urbanos y ampliar las áreas verdes disponibles para las familias.

La actividad se desarrolló en el área ubicada entre las calles 26, 24 y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde fueron plantados ejemplares de Trueno y Pino Piñonero, especies que contribuirán a mejorar la imagen del sector y generar un entorno más favorable para quienes utilizan este espacio público.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/loteria-adopciones-y-premios-alistan-kermes-mexicana-para-mascotas-en-saltillo-LG23255806
$!Ejemplares de Trueno y Pino Piñonero fueron plantados para fortalecer las áreas verdes de la colonia.
Ejemplares de Trueno y Pino Piñonero fueron plantados para fortalecer las áreas verdes de la colonia. CORTESÍA

La jornada fue realizada mediante una colaboración entre el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y la cadena de supermercados H-E-B, con lo que se incorporó la participación de la iniciativa privada en una acción enfocada directamente en beneficio de los habitantes de la colonia.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, señaló que por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se mantiene una estrategia constante para reforestar y recuperar espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

Explicó que uno de los objetivos es involucrar tanto a empresas como a la propia comunidad en estas labores, de manera que la recuperación de áreas verdes no se limite a la plantación de árboles, sino que también permita contar con sitios más agradables para la convivencia, el descanso y la recreación.

El funcionario destacó además la importancia de que empresas con presencia en la ciudad participen en proyectos de responsabilidad social que tengan un impacto directo en las colonias, por lo que reconoció la colaboración de H-E-B durante esta jornada.

$!La jornada forma parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano.
La jornada forma parte de la estrategia municipal para recuperar espacios públicos y mejorar el entorno urbano. CORTESÍA

La administración municipal señaló que este tipo de intervenciones forman parte de las acciones encaminadas a construir una ciudad con mayor presencia de vegetación y mejores espacios públicos, además de contribuir al cuidado del entorno urbano.

Con la incorporación de nuevo arbolado en Colinas del Sur, el Ayuntamiento busca que las plazas y áreas comunes de las colonias se conviertan en espacios más dignos y funcionales para las familias saltillenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforestación

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo
HEB

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El proyecto requiere el aval del Cabildo de Saltillo y posteriormente del Congreso del Estado.

Prevén aumento del 30% en multas por tirar basura y conducir alcoholizado en Saltillo
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania