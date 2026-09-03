Lotería, adopciones y premios: alistan kermés mexicana para mascotas en Saltillo

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    Lotería, adopciones y premios: alistan kermés mexicana para mascotas en Saltillo
    La jornada contará con perros y gatos rescatados que buscan encontrar un hogar responsable. REDES SOCIALES

Rescate Perruno, De Tin Marín y Hospital Veterinario Lucan realizarán una kermés mexicana con adopciones, juegos, premios y actividades para mascotas

Con motivo del Mes Patrio, organizaciones y establecimientos dedicados al bienestar animal en Saltillo preparan una kermés pet friendly para que las familias puedan celebrar junto a sus mascotas y, al mismo tiempo, apoyar a perros y gatos en busca de un hogar.

La actividad será organizada por Rescate Perruno, De Tin Marín y el Hospital Veterinario Lucan, y se realizará el próximo 12 de septiembre, de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en las instalaciones del hospital veterinario, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría, en la colonia Guanajuato de Saltillo.

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Durante la jornada habrá una feria de adopciones, donde los asistentes podrán conocer a perros y gatos rescatados que buscan una familia responsable.

También se instalará un mercadito de expositores con accesorios, artículos temáticos y productos para el cuidado de las mascotas, además de venta de snacks y diversas actividades recreativas.

Entre los atractivos destaca una lotería mexicana con premios, cuyos recursos recaudados serán destinados a Rescate Perruno. También habrá pinta de yesitos junto a las mascotas, un set para fotografías, juegos, regalos y sorteos.

Los organizadores anunciaron además una dinámica especial para quienes acudan vestidos con motivos patrios junto a sus mascotas, pues recibirán un regalo sorpresa.

La invitación está abierta a familias y personas de todas las edades que quieran disfrutar de una convivencia diferente con sus animales de compañía y contribuir con una causa de bienestar animal.

Para mantener un ambiente seguro, se pidió a los asistentes llevar a sus mascotas con correa o dentro de una transportadora adecuada, según corresponda.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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