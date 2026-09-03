Lotería, adopciones y premios: alistan kermés mexicana para mascotas en Saltillo

Con motivo del Mes Patrio, organizaciones y establecimientos dedicados al bienestar animal en Saltillo preparan una kermés pet friendly para que las familias puedan celebrar junto a sus mascotas y, al mismo tiempo, apoyar a perros y gatos en busca de un hogar. La actividad será organizada por Rescate Perruno, De Tin Marín y el Hospital Veterinario Lucan, y se realizará el próximo 12 de septiembre, de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en las instalaciones del hospital veterinario, ubicado sobre el periférico Luis Echeverría, en la colonia Guanajuato de Saltillo.

Durante la jornada habrá una feria de adopciones, donde los asistentes podrán conocer a perros y gatos rescatados que buscan una familia responsable. También se instalará un mercadito de expositores con accesorios, artículos temáticos y productos para el cuidado de las mascotas, además de venta de snacks y diversas actividades recreativas.

Entre los atractivos destaca una lotería mexicana con premios, cuyos recursos recaudados serán destinados a Rescate Perruno. También habrá pinta de yesitos junto a las mascotas, un set para fotografías, juegos, regalos y sorteos. Los organizadores anunciaron además una dinámica especial para quienes acudan vestidos con motivos patrios junto a sus mascotas, pues recibirán un regalo sorpresa. La invitación está abierta a familias y personas de todas las edades que quieran disfrutar de una convivencia diferente con sus animales de compañía y contribuir con una causa de bienestar animal. Para mantener un ambiente seguro, se pidió a los asistentes llevar a sus mascotas con correa o dentro de una transportadora adecuada, según corresponda.