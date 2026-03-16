Bacheo irregular en el V. Carranza de Saltillo evidencia falta de renovación total del pavimento

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Bacheo irregular en el V. Carranza de Saltillo evidencia falta de renovación total del pavimento
    Especialistas señalan que la renovación total de la carpeta asfáltica es una solución más duradera que las reparaciones aisladas en el pavimento. HOMERO SÁNCHEZ

La renovación de la carpeta hecha en 2024 abarcó solo hasta la calle Doctor Manuel Ortiz de Montellano

Las reparaciones hechas al pavimento en el bulevar V. Carranza al norte de Saltillo han evidenciado la falta de una renovación total de la carpeta asfáltica como se hizo anteriormente en otros tramos de la misma vialidad.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA hoy lunes, registró que en el bulevar, al norte de su cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio, el bacheo ha dejado un pavimento irregular para los conductores.

Con dirección hacia el norte a la altura de la agencia Nissan y el hotel Fiesta Inn se observan reparaciones hechas en distintas etapas de la vialidad.

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Asimismo se apreciaron reparaciones aparentemente de Gas Natural que no dejaron el asfalto al mismo nivel del resto, dejando así irregularidades en el terreno.

$!El bacheo realizado en el bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, ha dejado tramos con pavimento irregular que afectan la circulación vehicular.
El bacheo realizado en el bulevar Venustiano Carranza, al norte de Saltillo, ha dejado tramos con pavimento irregular que afectan la circulación vehicular. HOMERO SÁNCHEZ

RENOVACIÓN NO LLEGÓ A ESE PUNTO

Cabe recordar que fue en 2024, al cierre de la administración municipal anterior, cuando se hizo una renovación total de la carpeta asfáltica del bulevar V. Carranza.

Si bien la nueva carpeta se ha mantenido en buen estado en su mayoría, aquel proyecto de renovación se hizo entre el bulevar Francisco Coss y la calle Doctor Manuel Ortiz de Montellano.

$!A la altura de la agencia Nissan y el hotel Fiesta Inn se observan reparaciones en distintas etapas, algunas de ellas sin quedar al mismo nivel del resto del asfalto.
A la altura de la agencia Nissan y el hotel Fiesta Inn se observan reparaciones en distintas etapas, algunas de ellas sin quedar al mismo nivel del resto del asfalto. HOMERO SÁNCHEZ

En aquel momento la obra formó parte del Maratón de Obras sustituyendo un total de 120 metros cuadrados de carpeta, en un tramo de alrededor de cuatro kilómetros lineales.

Toda la rehabilitación representó una inversión aproximada de 57 millones de pesos de acuerdo con registros periodísticos.

En septiembre del 2024, Héctor Cortés Ruiz, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles, expuso que aunque representa una mayor inversión para las ciudades, siempre es preferible una reparación total de la carpeta asfáltica en lugar de reparaciones individuales.

$!Las reparaciones en el bulevar Venustiano Carranza evidencian diferencias en el nivel del pavimento tras trabajos de bacheo recientes.
Las reparaciones en el bulevar Venustiano Carranza evidencian diferencias en el nivel del pavimento tras trabajos de bacheo recientes. HOMERO SÁNCHEZ

“El problema no se soluciona de raíz, por eso es que esas reparaciones duran únicamente hasta la siguiente lluvia. Debe hacerse una reparación desde abajo, es decir, son 60 o 70 centímetros de profundidad y mejorar todo el terreno para eliminar la humedad, volver a colocar el material sano para volverlo a compactar (para que) sea una reparación más permanente, más duradera”, explicó en aquella ocasión a VANGUARDIA.

Incluso comentó que cuidando la mecánica de suelos, así como la humedad y el drenaje que eviten la ondulación del pavimento, una carpeta debe durar idealmente entre 20 y 30 años.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

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