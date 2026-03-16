Bacheo irregular en el V. Carranza de Saltillo evidencia falta de renovación total del pavimento

Las reparaciones hechas al pavimento en el bulevar V. Carranza al norte de Saltillo han evidenciado la falta de una renovación total de la carpeta asfáltica como se hizo anteriormente en otros tramos de la misma vialidad.

Un recorrido realizado por VANGUARDIA hoy lunes, registró que en el bulevar, al norte de su cruce con el bulevar Luis Donaldo Colosio, el bacheo ha dejado un pavimento irregular para los conductores.

Con dirección hacia el norte a la altura de la agencia Nissan y el hotel Fiesta Inn se observan reparaciones hechas en distintas etapas de la vialidad.

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Asimismo se apreciaron reparaciones aparentemente de Gas Natural que no dejaron el asfalto al mismo nivel del resto, dejando así irregularidades en el terreno.