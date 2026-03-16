Saltillo implementa corredores comerciales para reforzar la seguridad urbana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició la creación de corredores comerciales de seguridad, una estrategia en la que propietarios y empleados de negocios se integran a grupos de WhatsApp para vigilar de manera coordinada diferentes sectores de la ciudad.

“El alcalde Javier Díaz González es muy claro: en seguridad en Saltillo no se baja la guardia ni un momento, por ello nos mantenemos siempre en la innovación y la mejora continua”, declaró el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix.

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El funcionario destacó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México constituye un pilar fundamental para la seguridad en la ciudad.