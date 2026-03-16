Saltillo implementa corredores comerciales para reforzar la seguridad urbana

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Saltillo implementa corredores comerciales para reforzar la seguridad urbana
    Los corredores permiten establecer circuitos y perímetros particulares para atención focalizada. CORTESÍA

Propietarios y empleados se integran a grupos de WhatsApp para coordinarse y vigilar la ciudad

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició la creación de corredores comerciales de seguridad, una estrategia en la que propietarios y empleados de negocios se integran a grupos de WhatsApp para vigilar de manera coordinada diferentes sectores de la ciudad.

“El alcalde Javier Díaz González es muy claro: en seguridad en Saltillo no se baja la guardia ni un momento, por ello nos mantenemos siempre en la innovación y la mejora continua”, declaró el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix.

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El funcionario destacó que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México constituye un pilar fundamental para la seguridad en la ciudad.

$!Evalúan la instalación o reubicación de videocámaras de vigilancia operadas por el Centro de Control y Comando (C2).
Evalúan la instalación o reubicación de videocámaras de vigilancia operadas por el Centro de Control y Comando (C2). CORTESÍA

El primer corredor comercial se conformó en el bulevar Isidro López Zertuche, donde ya se han sumado más de 70 negocios, entre tiendas de conveniencia, gasolineras, pastelerías, refaccionarias y establecimientos de materiales de ferretería y eléctricos.

Garza Félix resaltó el uso de la tecnología como herramienta para la seguridad, al señalar que, además de integrar a los comercios a los grupos de WhatsApp, se evalúa la instalación o reubicación de videocámaras de vigilancia operadas por el Centro de Control y Comando (C2), con el fin de reforzar la vigilancia en estos sectores.

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“Ya tenemos negocios en los grupos en los que participan más de 124 mil saltillenses, pero ahora, con los corredores comerciales, podemos establecer circuitos y perímetros particulares de atención”, afirmó el comisionado.

El funcionario informó que en los próximos días concluirán la implementación del corredor en el bulevar Isidro López Zertuche y continuarán con otros en vialidades como Urdiñola, bulevar Pedro Figueroa, periférico Luis Echeverría Álvarez Sur y el bulevar Antonio Cárdenas, ampliando así la cobertura de la estrategia en toda la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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