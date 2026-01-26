Balean a joven con pistola de postas; dos menores detenidos

    Herido. Rodrigo “N”, de 17 años, recibió atención de paramédicos del SAMU tras ser baleado en la espalda. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un joven que se encontraba a las afueras de su casa en la colonia Guayulera fue atacado con una pistola, recibiendo un disparo en la espalda. Por fortuna, no sufrió heridas de gravedad, aunque requirió atención de paramédicos del Servicio de Atención Médica y Urgencias (SAMU). No necesitó traslado a un hospital y, junto a sus padres, acudió a interponer la denuncia por el delito de lesiones dolosas.

Los hechos ocurrieron cuando Rodrigo ¨N¨, de 17 años, se encontraba junto a su hermano Óscar y amigos sentado frente a su casa ubicada en la calle Francisco Coss. En ese momento llegaron dos jóvenes, identificados como Kevin ¨N¨ y Pablo ¨N¨, ambos de 17 años. Uno de ellos sacó una pistola y apuntó directamente a la cara de Rodrigo, quien logró esquivar el disparo y refugiarse dentro de una tortillería.

Los agresores lo siguieron y realizaron varios disparos que impactaron en su espalda, además de dañar la puerta del negocio de tortillas con el arma. La situación movilizó al personal del Grupo de Reacción Sureste (GRS) de la Comisaría de Seguridad, quienes realizaron un recorrido y lograron ubicar a los responsables.

Los dos detenidos fueron asegurados junto con la pistola de postas que portaban. Ahora permanecerán a disposición del Ministerio Público especializado en adolescentes, donde comparecerán acompañados por sus padres.

