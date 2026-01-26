Intensifican búsqueda de menor de 16 años reportada como desaparecida en Saltillo

Saltillo
/ 26 enero 2026
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activa la búsqueda de la adolescente vista por última vez en Saltillo. FOTO: REDES SOCIALES

La adolescente vestía mallón gris con figuras blancas, sudadera gris con gorro y tenis negros al momento de su desaparición en la colonia Ampliación 26 de Marzo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas mantiene activa la búsqueda de Zoe Cárdenas Soto, adolescente de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 20 de enero de 2026 en Saltillo, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con la información oficial, la menor fue localizada por última vez en la zona centro de la ciudad, específicamente en la colonia Ampliación 26 de Marzo, y desde entonces no se ha logrado establecer su ubicación, motivo por el cual continúan de manera permanente las labores de búsqueda e investigación.

La Fiscalía, a través de la Agencia de Investigación Criminal, informó que el reporte formal de desaparición fue presentado el 21 de enero de 2026, un día después de la última vez que se tuvo contacto con la adolescente, por lo que se activaron los protocolos correspondientes.

Zoe Cárdenas Soto nació el 25 de noviembre de 2009, es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.59 metros de estatura, pesa 59 kilogramos y tiene el cabello lacio, de color negro con castaño. No se reportaron señas particulares visibles en la ficha difundida.

Respecto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se indicó que vestía un mallón color gris con figuras en color blanco, una sudadera gris de peluche con gorro y tenis color negro, características que forman parte de los datos difundidos para facilitar su identificación.

Las autoridades reiteraron que cualquier información puede ser clave para avanzar en la localización de la adolescente, por lo que se solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar datos que ayuden a dar con su paradero.

Para ello, se mantienen habilitados los números de emergencias 911 y el teléfono de la Fiscalía de Personas Desaparecidas: (844) 438 07 00, a fin de recibir reportes de manera inmediata.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan abiertas y que las acciones de búsqueda se mantienen activas, mientras se amplía la difusión del caso para obtener información que permita ubicar a la menor.

