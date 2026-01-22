Saltillo: llega bebé de dos meses sin vida a estación de Bomberos en la Guayulera

Los padecimientos de una menor de dos meses de edad concluyeron la mañana de este jueves, luego de que fue declarada sin vida cuando era trasladada para recibir atención a las instalaciones de la estación del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, en la colonia Guayulera.

La menor arribó alrededor de las 13:20 horas, procedente de la misma colonia, a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta, acompañada de sus familiares, quienes la llevaban en brazos.

