Saltillo: llega bebé de dos meses sin vida a estación de Bomberos en la Guayulera

Saltillo
/ 22 enero 2026
    La menor fue trasladada por sus familiares en un vehículo particular en busca de atención. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El fallecimiento fue determinado como natural por personal de la Fiscalía, luego de que agentes de la AIC analizaron el historial médico y las declaraciones de los familiares

Los padecimientos de una menor de dos meses de edad concluyeron la mañana de este jueves, luego de que fue declarada sin vida cuando era trasladada para recibir atención a las instalaciones de la estación del Cuerpo de Bomberos de Saltillo, en la colonia Guayulera.

La menor arribó alrededor de las 13:20 horas, procedente de la misma colonia, a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta, acompañada de sus familiares, quienes la llevaban en brazos.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a pareja tras persecución en Saltillo; eran buscados por robos con violencia en Coahuila y Nuevo León

El deceso fue determinado como natural tras revisar el historial médico y las declaraciones de los padres. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Personal del Cuerpo de Bomberos brindó atención a la menor, identificada como Lia; sin embargo, tras ser valorada, se confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo que se notificó el deceso a las autoridades ministeriales.

Al lugar acudió personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento de los hechos y, con base en las declaraciones de los padres y el historial médico, determinó que el fallecimiento fue por causas naturales.

Las autoridades permanecieron en el sitio en espera de la empresa funeraria, que se encargó de realizar los servicios correspondientes para la disposición final del cuerpo.

