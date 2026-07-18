Ballet, museos y conferencias llenan de cultura al FINA 2026 en Saltillo

Uno de los eventos más esperados fue la Gala Internacional de Ballet 2026, celebrada en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde 17 bailarinas y bailarines provenientes de Cuba, Brasil y México ofrecieron una función que combinó piezas clásicas y contemporáneas bajo la dirección artística de Rodolfo Moreno Márquez.

El Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 continúa consolidándose como uno de los principales encuentros culturales de Coahuila con una agenda que reunió danza, historia, literatura y actividades museísticas para públicos de todas las edades.

El espectáculo incluyó la interpretación de ”Majísimo”, obra del coreógrafo Jorge García con música de Jules Massenet, ejecutada por integrantes del Ballet de Monterrey. Posteriormente, el programa presentó dos coreografías contemporáneas creadas por Juan Ángel Bojórquez, joven coreógrafo mexicano recientemente seleccionado para participar en la Innopraktika School Choreography Session, en San Petersburgo, Rusia.

La función concluyó con una suite del clásico ”Don Quijote”, basada en la coreografía de Marius Petipa y musicalizada por Ludwig Minkus, además de un desfile en el que participaron los 46 alumnos inscritos en el Curso de Verano de Ballet, provenientes de Hong Kong, Austin, Matamoros, Monterrey, Nueva Rosita, Piedras Negras y Saltillo.

Como parte de la programación cultural, el Museo Rubén Herrera abrió nuevamente sus puertas en horario nocturno durante una edición más de Noche de Museo, donde el grupo ”Casi Amigos” ofreció una presentación para los asistentes, promoviendo el acceso de la ciudadanía a los espacios culturales.

La agenda también incluyó la charla ”Escucho con mis ojos a los muertos. Escribir y leer en el Archivo”, impartida por los escritores Julián Herbert e Iván Vartan Muñoz Cotera en el Archivo General del Estado de Coahuila.