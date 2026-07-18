Ballet, museos y conferencias llenan de cultura al FINA 2026 en Saltillo

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    Ballet, museos y conferencias llenan de cultura al FINA 2026 en Saltillo
    La Gala Internacional de Ballet reunió en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler a bailarines invitados de Cuba, Brasil y México como parte del FINA 2026. CORTESÍA

Artistas de Cuba, Brasil y México participaron en la Gala Internacional de Ballet, mientras que museos, conferencias y encuentros de cronistas enriquecieron la agenda cultural del FINA 2026

El Festival Internacional de las Artes (FINA) 2026 continúa consolidándose como uno de los principales encuentros culturales de Coahuila con una agenda que reunió danza, historia, literatura y actividades museísticas para públicos de todas las edades.

Uno de los eventos más esperados fue la Gala Internacional de Ballet 2026, celebrada en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, donde 17 bailarinas y bailarines provenientes de Cuba, Brasil y México ofrecieron una función que combinó piezas clásicas y contemporáneas bajo la dirección artística de Rodolfo Moreno Márquez.

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$!El programa incluyó obras clásicas y contemporáneas, además de la participación de alumnos del Curso de Verano de Ballet provenientes de distintas ciudades de México y del extranjero.
El programa incluyó obras clásicas y contemporáneas, además de la participación de alumnos del Curso de Verano de Ballet provenientes de distintas ciudades de México y del extranjero. CORTESÍA

El espectáculo incluyó la interpretación de ”Majísimo”, obra del coreógrafo Jorge García con música de Jules Massenet, ejecutada por integrantes del Ballet de Monterrey. Posteriormente, el programa presentó dos coreografías contemporáneas creadas por Juan Ángel Bojórquez, joven coreógrafo mexicano recientemente seleccionado para participar en la Innopraktika School Choreography Session, en San Petersburgo, Rusia.

La función concluyó con una suite del clásico ”Don Quijote”, basada en la coreografía de Marius Petipa y musicalizada por Ludwig Minkus, además de un desfile en el que participaron los 46 alumnos inscritos en el Curso de Verano de Ballet, provenientes de Hong Kong, Austin, Matamoros, Monterrey, Nueva Rosita, Piedras Negras y Saltillo.

Como parte de la programación cultural, el Museo Rubén Herrera abrió nuevamente sus puertas en horario nocturno durante una edición más de Noche de Museo, donde el grupo ”Casi Amigos” ofreció una presentación para los asistentes, promoviendo el acceso de la ciudadanía a los espacios culturales.

La agenda también incluyó la charla ”Escucho con mis ojos a los muertos. Escribir y leer en el Archivo”, impartida por los escritores Julián Herbert e Iván Vartan Muñoz Cotera en el Archivo General del Estado de Coahuila.

$!El Museo Rubén Herrera abrió sus puertas en horario nocturno durante una nueva edición de Noche de Museo, una de las actividades del FINA 2026.
El Museo Rubén Herrera abrió sus puertas en horario nocturno durante una nueva edición de Noche de Museo, una de las actividades del FINA 2026. CORTESÍA

Asimismo, el festival fue sede del inicio de la LXXXVI Reunión Ordinaria de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, encuentro en el que especialistas ofrecieron diversas conferencias sobre historia regional y patrimonio. Durante las actividades también se formalizó la adhesión a la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas y se realizó un recorrido por el Museo de los Presidentes Coahuilenses.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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