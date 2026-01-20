Beneficia redondeo de Alsuper a Cáritas de Saltillo y Escuela La Salle

Alsuper, a través de su campaña de redondeo “Con tu cambio florecen los sueños”, realizó este martes la entrega de dos donativos: uno de ellos fue para Cáritas de Saltillo, por la cantidad de 380 mil pesos, y el segundo para la Escuela La Salle de la Casa Hogar A.C., por 230 mil pesos. Los recursos se obtienen a través de las donaciones que realizan los clientes de las diferentes tiendas de Alsuper, y con ellos se apoya a diversas causas sociales. En los 19 años que lleva de operación este programa, ha apoyado a más de 830 proyectos.

En esta ocasión, Cáritas de Saltillo, institución que trabaja por el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad en el sureste de Coahuila, recibió el donativo que utilizará para el equipamiento del comedor y cocina de la Casa Hogar El Buen Samaritano. La directora de Cáritas de Saltillo, Alondra Mata, dijo que gracias al redondeo de los clientes de Alsuper hoy siguen fortaleciendo el comedor, un espacio donde cada día se sirve más que alimento: se comparte cuidado, dignidad y esperanza. Por lo que añadió que su generosidad se traduce en insumos esenciales y mejora en la infraestructura, lo que permite brindar una atención más segura y ordenada a quienes más lo necesitan.

Por su parte, a la Escuela La Salle de la Casa Hogar A.C., asisten niñas y niños de la Casa Hogar de los Pequeños San José. Es una asociación sin fines de lucro, fundada por los hemanos Lasallistas, y el redondeo lo estarán utilizando para realizar mejoras en la escuela de los niños de la casa hogar. La directora de la Escuela La Salle de la Casa Hogar A.C., Rosa Margarita Hernández, señaló que este apoyo significa una gran ayuda porque será utilizado para mejora de la infraestructura y, con ello, los niños tendrán mejores espacios y lugares de esparcimiento, con lo que mejorarán su aprendizaje.